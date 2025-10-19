542a Fiera di Abbiategrasso: agricoltura è fondamentale per il territorio, va ridotto il consumo di suolo

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso (Milano), 19 ott. – Anche quest’ anno le associazioni di categoria più rappresentative del territorio Abbiatense/Magentino – Cia, Coldiretti e Confagricoltura, ribadiscono l’importanza della realizzazione della fiera regionale dell’agricoltura appuntamento di rilievo per evidenziare il peso del settore agricolo soprattutto in una zona ovest di Milano come è l’Abbiatense, con la presenza ancora di tante aziende agricole.

La nostra preoccupazione, giusto esprimerla, in quanto occorre evitare il più possibile la perdita di terreno agricolo per occupazioni quali strade, logistiche, ultimamente anche di pannelli fotovoltaici a terra. Ogni metro quadrato di suolo sottratto all’ agricoltura, non torna più indietro, è irrecuperabile.

Questa è la consapevolezza che amministratori, progettisti devono aver ben chiaro per il futuro delle giovani generazioni alle quali insegniamo nelle scuole l’importanza del settore agricolo, agricoltura fonte di reddito per i nostri agricoltori ma anche per attività indotte quali industria meccanica, mangimistiche, etc, insegniamo il valore ambientale e la tutela del territorio. L’ agricoltura è fonte di cibo, di acqua, di aria di tutela del paesaggio e di benessere ambientale, tutto ciò è in contrapposizione alle azioni di conquista della terra per speculazioni mascherate da transazioni ecologiche.

Chiediamo a Regione Lombardia di dare la massima attenzione affinché il consumo di suolo, che in questa Regione è ancora elevato, venga ridotto il più possibile considerato che nel nostro Paese il consumo è pari a 20 ettari al giorno provocando un problema non solo economico ma anche ambientale.

Redazione

.