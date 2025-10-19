Gaggiano e CM insieme per la consapevolezza sul gioco d’azzardo patologico : inauguratala panchina simbolo del progetto GAP

(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 19 ottobre 2025 – Nella giornata di sabato 18 ottobre, in Piazza Daccò, si è tenuta l’inaugurazione della Panchina per la Consapevolezza sul Gioco d’Azzardo patologico, iniziativa promossa dal Comune di Gaggiano in collaborazione con CM nell’ambito del progetto – Piano Locale GAP festival tutti in gioco – Gioco d’Azzardo

patologico.

L’iniziativa rientra nel percorso di sensibilizzazione e prevenzione che l’Amministrazione comunale e CM stanno portando avanti per contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico, con particolare attenzione ai giovani e alla comunità locale. La panchina, simbolo di riflessione e consapevolezza, vuole rappresentare un punto visibile e permanente che ricorda come il gioco possa trasformarsi in dipendenza, generando conseguenze gravi per le persone e le famiglie coinvolte.

Durante l’evento, amministratori, operatori del servizio e cittadini hanno avuto l’occasione di confrontarsi direttamente con i ragazzi presenti in piazza. Il dialogo ha permesso di approfondire insieme le motivazioni che possono spingere verso il gioco d’azzardo e di condividere riflessioni su come riconoscere e prevenire situazioni di rischio.

“È fondamentale lavorare sulla consapevolezza e sull’informazione – ha dichiarato Eleonora Bortolotto, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Gaggiano –. Il gioco d’azzardo patologico è un fenomeno silenzioso ma molto diffuso, e solo attraverso la collaborazione tra istituzioni, servizi e cittadini possiamo prevenirlo e aiutare chi ne è coinvolto.”

“La panchina inaugurata oggi – ha aggiunto Serena Carraro di CM – rappresenta un segno tangibile dell’impegno comune nel promuovere una cultura della responsabilità e del benessere, soprattutto tra i più giovani.”

Il progetto GAP a Gaggiano è solo all’inizio di un percorso importante, che richiederà nel tempo attività specifiche di informazione, confronto e approfondimento per rendere i cittadini sempre più consapevoli e pronti ad affrontare il tema del gioco d’azzardo patologico.

Un cammino che sarà supportato dagli specialisti di CM, attraverso incontri dedicati, momenti formativi e iniziative di partecipazione aperte a tutta la comunità.

Il Comune di Gaggiano, CM e cooperativa Albatros proseguiranno nei prossimi mesi con ulteriori momenti di informazione e sensibilizzazione sul territorio, per costruire insieme una comunità più consapevole e solidale.

Redazione