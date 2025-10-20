Berbenno di Valtellina (SO). Sfrecciano in auto con mezzo etto di cocaina: presi

(mi-lorenteggio.com) Sondrio, 20 ottobre 2025 – I Carabinieri della Stazione di Berbenno di Valtellina, in località San Pietro, hanno notato un’autovettura che sfrecciava in modo spericolato lungo la SS 38 in direzione di Sondrio e si sono messi all’inseguimento. Dopo avere raggiunto e bloccato il veicolo, è emerso che sia il conducente sia il passeggero, entrambi visibilmente nervosi, avevano all’attivo diversi precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, per cui, con il supporto di altri equipaggi della Radiomobile e della Stazione di Ardenno, sono stati accompagnati presso la caserma di Sondrio, dove all’esito di una perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto all’interno del veicolo un involucro in cellophane con 53 grammi di cocaina. Lo stupefacente è stato posto in sequestro e i due, un 49enne italiano ed un 31enne albanese, sono stati dichiarati in arresto e, al termine delle formalità di rito, tradotti presso la casa Circondariale di Sondrio a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

