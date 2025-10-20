Bollate. La nuova Scuola Civica si presenta alla città

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 20 ottobre 2025 (Si terrà giovedì 30 ottobre, alle ore 20.45 nella Sala Conferenze della Biblioteca la serata “Musica è vita”, un incontro dedicato alla musica e al suo potere di generare benessere, crescita e comunità. Sul palco, insieme al Maestro Giuseppe Califano, pianista, compositore e direttore d’orchestra, interverrà l’Assessora alla Cultura e Pace Lucia Albrizio, con la partecipazione di alcuni allievi della Scuola Civica di Musica Città di Bollate che si esibiranno dal vivo.

L’appuntamento segna l’avvio ufficiale del nuovo anno scolastico della Scuola Civica di Musica, attiva da ottobre nella sede di Cascina del Sole (via Coni Zugna 15). Gestita da CSBNO con il coordinamento artistico della storica Accademia Vivaldi, la Scuola rappresenta un nuovo presidio culturale cittadino e ha già accolto numerosi iscritti di ogni età — dai più piccoli, a partire dai 3 anni, fino agli adulti e agli over 60.

Durante la serata, il Maestro Califano guiderà il pubblico in un percorso musicale alla scoperta dei benefici della musica, riconosciuti anche a livello internazionale. Come indicato nel report delle Nazioni Unite “Guida alla Musica e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”, la musica contribuisce a migliorare la qualità della vita: riduce lo stress, rafforza le capacità cognitive, crea legami sociali, amplifica le voci emarginate e favorisce la risoluzione dei conflitti.

“L’Amministrazione comunale crede fermamente che la cultura, e nello specifico la musica, siano elementi fondamentali per la crescita personale e collettiva – dice l’Assessora alla Cultura e Pace Lucia Albrizio. La nascita della Scuola Civica di Musica è stata per Bollate un passo importante che rende la cultura accessibile, viva e vicina a tutti i cittadini”.

Protagonisti della serata saranno anche gli allievi che si sono distinti negli esami finali: Riccardo Ascenzi (chitarra), Tiziano Carminati (clarinetto), Andrea Nuti (sax) e Gabriele Pagliato (pianoforte). Al termine dell’evento verranno consegnati i Certificati di Musica “Trinity College of London” e Conservatorio “G. Cantelli” di Novara agli studenti che hanno completato percorsi musicali strutturati, sostenuti dalle Borse di Studio Città di Bollate.

La serata è aperta a tutti.

