Cashback, consegne green e AI: la community Zona Wagner, nata su iniziativa del Mercato Comunale, parte a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 ottobre 2025 – Martedì 21 ottobre alle 14:30, al Teatro di Wagner, si terrà la conferenza stampa di lancio di Zona Wagner, la Community di Quartiere nata su iniziativa del Mercato Comunale di Wagner e oggi in fase di espansione grazie alla partecipazione al bando del Comune di Milano “Crowdfunding Civico: Alleanze di Quartiere”.

L’obiettivo di 24.000 euro è stato raggiunto il 25 luglio sulla piattaforma Produzioni dal Basso; al termine dei 10 mesi di progetto, il Comune di Milano raddoppierà l’importo con ulteriori 24.000 euro a fondo perduto, per un totale di 48.000 euro

destinati a servizi, tecnologia e logistica di prossimità.

“Abbiamo costruito una community dove ogni acquisto genera valore per il quartiere: servizi più accessibili, negozi più forti, cittadine e cittadini più connessi,” dichiarano i promotori di Zona Wagner. “Il raddoppio del Comune conferma la

bontà del modello e ci permette di scalare.”

Come verranno impiegati i 48.000 euro

Tecnologia nei negozi (4.800 €) – 40 nuovi “Bobox” (POS brevettati) in altrettanti esercizi aderenti, per abilitare il cashback su ogni acquisto tramite Digital Card (web-app gratuita) con: concorsi, buoni sconto, carte fedeltà digitali, e-commerce

di quartiere, accesso a servizi (idraulico, elettricista, infermiere), ticketing (teatri, concerti, cinema, degustazioni, outdoor), 50.000 Experience in tutta Italia, Gift Card, informazione di qualità e contatto diretto con il Welfare Manager della Community

per il customer care.

Consegne a impatto zero (16.000 € + 18.000 €) – Un mezzo elettrico brandizzato con posteggio dedicato in piazza Piemonte, per consegne nel quartiere (priorità a disabili e anziani) non solo della spesa ma di tutti i negozi aderenti. Prevista anche una risorsa dedicata alle consegne (18.000 €) per rendere il servizio semplice e sostenibile per negozi e clienti.

Comunicazione e sviluppo (9.200 €) – Budget per promozione, campagne e consulenze funzionali alla crescita del progetto.

Dall’e-commerce al Welfare di prossimità: come nasce Zona Wagner

Due anni fa, per ampliare la clientela, il Consorzio del Mercato di Wagner avvia un e-commerce. L’idea evolve rapidamente in un ecosistema di Welfare a 360°, ispirato dall’incontro con il CRAL di RCS (circa 2.000 dipendenti in via Rizzoli): non

solo spesa, ma assistenza, artigiani, ticketing, travel e convenzioni con i negozi su strada.

Per fidelizzare le persone viene introdotto un cashback del 4%: ogni acquisto genera un “tesoretto” immediatamente riutilizzabile – senza vincoli – per buoni sconto, servizi e prodotti.

La stessa logica è stata portata offline in negozio grazie ai Bobox, macchine brevettate che generano QR Code letti dalla Digital Card (una delle più evolute in Italia), che consente di: alzare lo scontrino medio grazie a un widget proprietario e alla collaborazione con GoWelfare, sezione di Tantosvago srl (Gruppo Unipol), che abilita l’uso dei crediti welfare aziendali anche nei piccoli esercizi.

Identità di Distretto e alleanze locali

La partecipazione alla Tre Giorni del Commercio del Comune di Milano (febbraio 2024) conferma la direzione: mentre Nolo, Isola o Sarpi hanno identità nette nella percezione cittadina, il DUC Vercelli–De Angeli risultava frammentato tra via

Marghera, corso Vercelli, via Washington.creare tessere fedeltà e prepagate digitali (niente stampa); premiare i clienti con concorsi gestiti centralmente, senza oneri per l’esercente; lavorare in circuito (Distretti/Centri Commerciali Naturali) con la sezione “Obiettivi”, che aumenta gli acquisti premiando chi compra in negozi diversi in un certo periodo;

Oggi oltre 60 realtà aderiscono alla Community di Zona: grazie al bando Crowdfunding Civico – Alleanze di Quartiere, Zona Wagner dispone di un mezzo elettrico per consegne gratuite nell’area (con corsie preferenziali per disabili e anziani), 40 nuovi Bobox per ampliare la rete, e una Digital Card che restituisce cashback su spesa, dentista, manutentori, ticketing ed eventi, travel, luce e gas, assicurazioni e nei negozi aderenti.

Impatto per le famiglie e integrazione dei crediti welfare

Attivo da marzo (inizialmente solo per la spesa), il progetto indica un potenziale risparmio fino a 800 € l’anno per nucleo. A questi si sommano i crediti welfare aziendali – gestiti da GoWelfare, brand di Tantosvago srl / Gruppo Unipol – che

grazie al widget sviluppato consentono di spendere i crediti anche nei negozi di prossimità, non più solo nei grandi brand.

Espansione territoriale e nuove partnership

Il modello sta già facendo scuola: a luglio Zona Wagner ha vinto anche il bando del Distretto del Commercio di Castano Primo, DID – Distretto di Interesse Diffuso che comprende Castano Primo, Robecchetto s/N, Turbigo, Nosate e Vanzaghello. Sono

in corso nuovi sviluppi nel Milanese e fuori Regione.

Sul fronte innovazione, è in lavorazione una collaborazione con GRO, servizio di Intelligenza Artificiale che connette produttori e consumatori finali: l’AI permetterà, ad esempio, diete personalizzate acquistando solo i prodotti corrispondenti.

La community alternerà experience digitali e momenti in presenza: incontri, gite, serate a teatro, giornate sulla neve. Centrale resta il Welfare Manager di Zona, contattabile via WhatsApp, che risponde e smista le richieste alle figure competenti.

Comunicazione e presidio del territorio

A fine mese è prevista una campagna ADV digitale in piazza Piemonte, di fronte al Teatro Nazionale. Da un anno Il Giorno – QN dedica ogni venerdì una pagina al progetto e ai suoi protagonisti: un’attenzione al quartiere che valorizza il lavoro di

rete.

“In tempi un po’ difficili per il commercio – commenta Enzo Catalano della Macelleria Fr.lli Catalano, Presidente del Consorzio del Mercato di Wagner – l’unione fa davvero la forza: possiamo chiamarlo Centro Commerciale Diffuso o Alleanza di

Quartiere, ma conta che le risposte per i cittadini siano reperibili grazie agli esercizi di prossimità, come indicato dall’Amministrazione Sala con il bando Milano a 15’. Ne beneficiamo tutti.”



Quando: martedì 21 ottobre 2025, ore 14:30

Dove: Teatro di Wagner, Milano

Oggetto: presentazione degli esiti del Crowdfunding Civico “Alleanze di Quartiere”, piano investimenti (48.000 €), servizi alla cittadinanza (cashback, consegne green, welfare di prossimità), espansione rete (40 Bobox, oltre 60 realtà aderenti),

partnership (GoWelfare/Tantosvago – Gruppo Unipol; GRO – AI), comunicazione (ADV piazza Piemonte; rassegna Il Giorno – QN).

V. A.