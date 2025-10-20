Cassina de’ Pecchi: svelato l’autore dell’affresco del 1601 nella chiesetta dell’Assunta

Un’indagine tra arte e intelligenza artificiale

(mi-lorenteggio.com) Cassina de Pecchi, 20 ottobre 2025 Il presidente del Comitato Cassina 150, Francesco Cau, ha condotto una ricerca pionieristica che, grazie all’uso di tecnologie di intelligenza artificiale, propone una nuova e convincente ipotesi sull’autore dell’antico affresco custodito nella chiesetta dell’Assunta di via Roma a Cassina de’ Pecchi.

Una scoperta che unisce storia locale, arte e tecnologia: il Comitato Cassina 150, in collaborazione con la Pro Loco Cassina-Sant’Agata presieduta da Marco Vazzoler, annuncia di aver individuato una possibile attribuzione dell’affresco del 1601, situato all’interno dell’ex chiesetta di proprietà dell’architetto Emilio Dossena.

L’indagine ha portato a una ricostruzione storica e stilistica senza precedenti, realizzata con il supporto di piattaforme di intelligenza artificiale addestrate sull’analisi pittorica e comparativa di opere manieristiche e barocche lombarde.

In assenza di fonti scritte o documenti d’archivio certi, la ricerca ha combinato analisi visiva digitale ad alta definizione, riconoscimento di tratti pittorici e una mappatura delle botteghe e dei pittori attivi tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento nell’area milanese e lombarda.

Le intelligenze artificiali impiegate hanno elaborato numerosi confronti stilistici, giungendo a un’ipotesi considerata molto attendibile sull’identità dell’autore, con un margine di verosimiglianza stimato intorno all’80%.

“Questa indagine – spiega Francesco Cau, presidente del Comitato Cassina 150 – dimostra come la tecnologia possa diventare uno strumento straordinario per la ricerca storica e artistica. L’obiettivo non era sostituire il metodo scientifico, ma affiancarlo, aprendo nuove strade di indagine per opere che la documentazione non ci ha ancora restituito.”

L’affresco, datato 1601, rappresenta una raffinata immagine dell’Immacolata Concezione ed è uno dei rari esempi di pittura sacra seicentesca ancora visibili a Cassina de’ Pecchi.

L’opera, recentemente oggetto di nuove attenzioni da parte del Comitato Cassina 150 e della Proloco locale, costituisce una testimonianza significativa della devozione mariana e della cultura artistica del tempo.

L’ipotesi sull’autore sarà presentata ufficialmente sabato 25 ottobre, nel pomeriggio, quando le porte della chiesetta verranno aperte per una visita guidata in concomitanza con la Festa d’Autunno, che animerà le strade di Cassina de’ Pecchi nella stessa giornata.

Durante l’incontro pubblico, organizzato dal Comitato Cassina 150 e dalla Pro Loco, verranno illustrate le analisi e i risultati ottenuti grazie all’intelligenza artificiale.

“L’invito è aperto a storici, studiosi e cittadini interessati alla storia del territorio per aprire un proficuo dibattito sul tema – così Marco Vazzoler della Proloco – Cassina ha molto da raccontare, e il nostro lavoro va proprio nella direzione della valorizzazione del suo patrimonio storico e artistico”.

Redazione