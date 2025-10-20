Como, aggredisce violentemente l’ex compagna, si salva grazie alle grida di due testimoni e all’intervento della volante

(mi-lorenteggio.com) Como, 20 ottobre 2025 – La Polizia di Stato di Como, nel corso della notte tra sabato e domenica, ha arrestato per maltrattamenti e lesioni, un 25enne dell’Ecuador, in regola con le norme sul soggiorno, anagraficamente residente a Como, con precedenti di polizia anche specifici per il medesimo reato, reiterato nei confronti della medesima persona. L’uomo è stato inoltre denunciato in stato di libertà per aver guidato l’auto sotto l’effetto di alcolici.

Erano le 2 e mezza di notte, quando i poliziotti di una volante, durante il controllo del territorio, transitando in via Canturina davanti alla piscina di Muggiò, hanno notato uno strano movimento attorno ad un’auto, venendo immediatamente attirati dalle richieste di aiuto di alcune persone che indicavano una ragazza a terra dolorante e un uomo, identificato poi nel 25enne ecuadoriano, quale responsabile della sua aggressione.

L’uomo, non appena resosi conto dell’arrivo della Polizia è velocemente risalito in auto partendo con una sgommata, prontamente però fermato dai poliziotti e assicurato nell’auto di servizio.

Contestualmente veniva soccorsa la donna, una 21enne comasca di origini sud americane, che spaventata e dolorante denunciava di essere stata pesantemente minacciata, picchiata e trascinata per i capelli sull’asfalto dall’ex compagno, gli agenti facevano intervenire un’ambulanza del 118 che trasportava la 21enne all’ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia (CO).

Su posto i poliziotti assumevano le dichiarazioni dei testimoni, che a seguito delle urla disperate erano intervenuti in aiuto della donna. Infatti, dalle risultanze è merso che il 25enne e la 21enne, fossero giunti nel parcheggio in auto a tutta velocità e fermando l’auto bruscamente, per poi udire le grida della donna che veniva anche presa per i capelli e trascinata sull’asfalto.

All’ospedale invece veniva ascoltata e assunta la denuncia della 21enne, che ha raccontato agli agenti, oltre a come si erano svolti i fatti quella sera, l’escalation di episodi di maltrattamenti e violenze subite nel corso di un anno dall’ex compagno.

In Questura sul conto del 25enne ecuadoriano, sono emersi tutti i suoi trascorsi e le sue pendenze penali e di polizia. Pertanto a seguito delle dinamiche, delle testimonianze raccolte e della denuncia sporta dalla vittima, l’uomo è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni e denunciato in stato di libertà per la guida in stato di ebbrezza alcolica.

Informato della vicenda, il P.M. di turno disponeva che l’arrestato fosse associato alla Casa Circondariale di Como.

Redazione