Como, ruba un6a bicicletta elettrica in Piazza Volta. Denunciato

(mi-lorenteggio.com) Como, 20 ottobre 2025 – La Polizia di Stato di Como, nella serata di ieri, ha denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso, un 20enne tunisino, in Italia senza fissa dimora, con qualche precedente di polizia alle spalle.

Verso le 22.00 di ieri, una volante è stata indirizzata alla Stazione di Como Lago, a seguito della segnalazione da parte di un 20enne comasco, che denunciava il furto della propria bicicletta elettrica, lasciata qualche istante prima in Piazza Volta. Il ragazzo nel contempo indicava agli agenti un tunisino, quale responsabile del furto, che si trovava assieme ad altri ragazzi e aveva al seguito la sua bicicletta appena rubata.

Gli agenti, hanno fermato e identificato i soggetti e poi portato in Questura il tunisino 20enne, che veniva denunciato per furto aggravato. Dagli accertamenti è emerso che il ragazzo aveva precedenti di polizia per ricettazione, spaccio di droga e vari rintracci della Polizia di Genova.

La sua posizione è al vaglio dei poliziotti dell’Ufficio Immigrazione, che avranno cura di stilare una relazione tecnica per poter emettere un adeguato provvedimento amministrativo.

Redazione