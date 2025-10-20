CORSICO: INAUGURAZIONE DI UN NUOVO SPAZIO ENEL, PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA CITTÀ  

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 ottobre 2025 – Un punto di riferimento per i servizi di energia elettrica, gas ed efficienza energetica in un periodo in cui l’energia ricopre un ruolo sempre più centrale nella quotidianità delle persone e nel futuro sostenibile del pianeta: è questo il senso dell’apertura del nuovo Spazio Enel Partner di via Cavour 82. A disposizione di tutti i cittadini, con locali accoglienti e in un punto strategico della città, offre assistenza grazie a un team di professionisti: WE ARE POWER è, infatti, un partner attivo da diversi anni con Enel con alcuni Spazio Enel in Lombardia, in Alto Adige e a brevissimo aprirà anche in Veneto.

L’inaugurazione è prevista il 22 ottobre a partire dalle ore 17.00, alla presenza del Sindaco di Corsico, Stefano Martino Ventura, e di Gianluca Illumi, Responsabile Store Indiretti Lombardia Enel.

Presso il nuovo Spazio Enel i cittadini possono richiedere l’attivazione o la modifica di contratti luce, gas e fibra, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o carta di credito e consulenze personalizzate per l’efficientamento della propria casa o impresa, scoprendo le soluzioni più adatte alle proprie abitudini di consumo.

Lo Spazio Enel è una novità per il territorio, sia per la comodità della posizione, sia per gli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:30. Gli Spazi Enel integrano i canali di contatto esistenti, in particolare il contact center e il sito web www.enel.it, sempre operativi per fornire informazioni e svolgere operazioni relative alle forniture di energia elettrica e gas.

