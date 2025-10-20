CULTURA. UNA NUOVA TECA PER LA PATERA DI PARABIAGO

L’inaugurazione domani alle 17.00 al Civico Museo Archeologico

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 ottobre 2025 – Il Civico Museo Archeologico di Milano inaugura domani, martedì 21 ottobre, alle ore 17, la nuova vetrina espositiva destinata a custodire e valorizzare uno dei suoi capolavori assoluti: la Patera di Parabiago, straordinario piatto in argento dorato di età romana, testimonianza del culto di Cibele e celebre per la raffinatezza della sua lavorazione. Per l’occasione il museo resterà straordinariamente aperto, con accesso alla sola sezione romana, fino alle ore 18.30.

La vetrina è stata donata dalla società Goppion S.p.A., azienda milanese e leader internazionale nella realizzazione di sistemi espositivi museali. L’iniziativa rientra nel progetto di ricerca “Smarteco – Studio di materiali e tecnologie finalizzate al miglioramento della conservazione preventiva e alla valorizzazione del patrimonio culturale in ambienti museali”, promosso dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, cui il Civico Museo Archeologico ha aderito nell’aprile 2025.

La nuova teca è predisposta per accogliere le più avanzate tecnologie sviluppate nel quadro del progetto, rendendo possibile un monitoraggio scientifico d’avanguardia. Inoltre, possiede al suo interno un supporto su misura realizzato in stampa 3D, realizzato con materiali compatibili per la conservazione del manufatto. Grazie a questa importante donazione, la Patera di Parabiago viene presentata al pubblico in una cornice espositiva con le migliori condizioni di tutela e capace di esaltarne la bellezza, rafforzando al contempo il ruolo del Civico Museo Archeologico come istituzione impegnata nella ricerca e nella valorizzazione del patrimonio culturale.

La Patera di Parabiago

La Patera di Parabiago è un piatto in argento, realizzato con la tecnica della fusione a cera persa, con finiture a bulino e parziali dorature al mercurio. È tra i più noti esempi di toreutica romana in epoca tardo-imperiale. Nella forma richiama i grandi piatti utilizzati durante i rituali religiosi per le libagioni sugli altari, ma la complessa scena figurata lo rende un oggetto dall’alto valore simbolico. Al centro del piatto sono raffigurati la dea Cibele e il compagno Attis, mentre trionfano su un carro trainato da leoni. Rinvenuta durante lavori edili nel 1907 a Parabiago, a pochi chilometri da Milano, la patera è oggi uno dei simboli più ammirati del Museo.

