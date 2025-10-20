GIUNTA REGIONALE. GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, LUNEDÌ 20 OTTOBRE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 ottobre 2026. Questi gli appuntamenti della Giunta della Regione Lombardia in programma oggi, lunedì 20 ottobre.

MILANO, ASSESSORE BEDUSCHI IN VISITA AL MERCATO ALIMENTARE

L’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, visita, a Milano, il mercato alimentare.

– ore 9, via Cesare Lombroso, 54 – Milano.

——

MILANO, ASSESSORE MAZZALI IN UNIVERSITÀ CATTOLICA A WORKSHOP SU GRANDI EVENTI: GIUBILEO 2025 E OLIMPIADI INVERNALI MILANO CORTINA 2026

L’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, interviene al workshop ‘Opportunità e sfide dei grandi eventi in Italia: l’esperienza del Giubileo 2025 e le prospettive delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026’.

– ore 11, Università Cattolica del Sacro Cuore (largo Gemelli – Milano), sala G127 Pio XI.

——

PALAZZO LOMBARDIA, ASSESSORE LUCCHINI A CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE PRIMA BIENNALE DELL’ACCOGLIENZA

L’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini partecipa alla conferenza stampa di presentazione della prima Biennale della prima edizione dell’evento ‘L’arte di accogliere’ la Biennale dell’accoglienza, adozione e affido familiare. Intervengono anche: Roberta Osculati, vicepresidente del Consiglio comunale di Milano; Adriano Bordignon, presidente del Forum delle Associazioni Familiari; Cristina Riccardi, vicepresidente del Forum delle Associazioni Familiari.

– ore 12, Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), Ingresso N1, 11° piano, Sala Stampa.

——

PALAZZO LOMBARDIA, SOTTOSEGRETARIO PICCHI A PRESENTAZIONE CAMPIONATI ITALIANI 2026 DI CICLOCROSS

Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, partecipa alla conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2026 dei Campionati italiani di Ciclocross.

– ore 14, Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), Ingresso N1, 11° piano, Sala Stampa.

——

PALAZZO LOMBARDIA, ASSESSORE FERMI A EVENTO ‘REPORT LISTUP’

L’assessore regionale all’Università, Ricerca, Innovazione, Alessandro Fermi, partecipa a Milano, a Palazzo Lombardia, all’evento ‘Report ListUP’, un evento dedicato alle innovazioni più all’avanguardia nel settore delle scienze della vita.

– ore 15, Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), Ingresso N4, 1° piano, sala Solesin.

——

MILANO, ASSESSORE BEDUSCHI A EVENTO PRESENTAZIONE CANDIDATURA CUCINA ITALIANA A PATRIMONIO UNESCO

Alessandro Beduschi, assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia, partecipa, a Milano, a Identità Golose, all’evento di presentazione della cucina italiana quale patrimonio Unesco.

– ore 19.30, Identità Golose (via Romagnosi, 3 – Milano).

Redazione