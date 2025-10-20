Halloween a Ceriano Laghetto, tre appuntamenti con la Biblioteca

Caccia al tesoro, cena e magia e “aperitivo con delitto”



(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 20 ottobre 2025 – In vista della notte di Halloween, il prossimo 31 ottobre, il Comune di Ceriano Laghetto in collaborazione con Biblioteca e Consulta Dal Pozzo ha messo in calendario tre appuntamenti a tema per tutte le età. I primi due sono nel pomeriggio e nella serata del 31 ottobre, quella in cui si celebra Halloween, il terzo è per il successivo fine settimana, l’8 novembre.

Si comincia venerdì 31 ottobre alle 16,30 con l’evento “Biblioteca infestata” per bambini dai 6 anni in su. Si tratta di una caccia al tesoro che si svolgerà tra la Biblioteca e il parco del Giardinone, opportunamente allestito a tema e aperta dalla merenda offerta dal Comitato genitori. E’ obbligatoria la presenza di un accompagnatore e la conferma di presenza deve essere formulata in anticipo chiamando il numero 0296661347 o inviando una mail a biblioteca@comune.ceriano-laghetto.mb.it

Nella stessa serata di venerdì 31, in frazione Dal Pozzo, al Centro Civico, a partire dalle 19,30 ci sarà l’appuntamento con “Una cena da paura”, riservato ai bambini e nel corso della quale ci sarà anche lo spettacolo del Mago Valery. Per questa iniziativa la prenotazione è obbligatoria, chiamando i numeri 3421119467 (Alice) o 3473460315 (Sara).

Infine, sabato 8 novembre, un appuntamento speciale dedicato agli adulti, in Biblioteca: “Aperitivo con delitto”, con inizio alle 19,30. La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati a 24. Per questo è necessaria l’iscrizione entro il 5 novembre, chiamando il numero 0296661347 o inviando una mail a biblioteca@comune.ceriano-laghetto.mb.it

«Halloween a Ceriano Laghetto è già diventato un appuntamento molto atteso. Grazie alla collaborazione tra Biblioteca, Comitato Genitori, Consulta Dal Pozzo e volontari, proponiamo tre eventi pensati per tutte le età, tra gioco, magia e mistero.» – dichiara l’Assessore agli Eventi Thomas Nisi. «È un modo per vivere insieme i nostri spazi — Biblioteca, Giardinone e Centro Civico di Dal Pozzo — in modo creativo e sicuro. Vi aspettiamo, pronti a farvi divertire e, magari, anche un po’ spaventare!»