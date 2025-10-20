Halloween a CityLife: una settimana all’insegna del divertimento con “Pumpkin Lab” e la “Villain Academy”

Si parte sabato 25 ottobre con il “Pumpkin Lab” presso gli Orti Fioriti, e si prosegue nel weekend successivo, dal 31 ottobre al 2 novembre, con la scuola dei cattivi che apre le sue porte nello Shopping District per un Halloween spaventosamente magico

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 ottobre 2025 – SmartCityLife e CityLife Shopping District celebrano l’arrivo di Halloween con tante attività dedicate ai più piccoli (e non solo), tra laboratori creativi, giochi e spettacoli da brivido.

Sabato 25 ottobre, alle ore 11.00 e alle ore 15.00, gli Orti Fioriti faranno da sfondo a un avvincente laboratorio di Halloween dedicato alla decorazione delle zucche.

Il 31 ottobre dalle 17.00 alle 21.00, l’1 e il 2 novembre dalle 14.00 alle 20.00, lo Shopping District si trasformerà in un’accademia magica dove i bambini potranno diventare piccoli “Villain” per un giorno, tra scherzetti, incantesimi, pozioni e divertimento in puro stile CityLife.

Sabato 25 ottobre – “Pumpkin Lab” agli Orti Fioriti

Agli Orti Fioriti di CityLife, i bambini potranno partecipare ad un laboratorio creativo immerso nel verde e pensato per celebrare la stagione autunnale in chiave Halloween.

Tra colori, fantasia e un pizzico di magia, i piccoli partecipanti – accompagnati dagli adulti – potranno decorare la propria zucca, da portare poi a casa come ricordo della giornata.

L’attività, gratuita e su prenotazione tramite l’app SmartCityLife, è realizzata in collaborazione con la Cooperativa del Sole e HW Style.

Dal 31 ottobre al 2 novembre – Tutti i giorni un’esperienza magica per tutta la famiglia

L’allestimento diffuso trasformerà le aree del District in un percorso esperienziale a tema Halloween.

Al Piano 0 – Fashion, si troveranno la Villain Academy e la postazione per trucchi mostruosi. Partecipando alla Villain Academy i giovani apprendisti creeranno la propria pozione magica personalizzata con coloratissimi cristalli di zucchero, da conservare in bottigliette incantate. I piccoli visitatori potranno inoltre cimentarsi in un’avventura a caselle, un gioco ispirato al classico “Gioco dell’Oca” che li intratterrà tra sfide, enigmi e trabocchetti.



Sempre al Piano 0 – Fashion, tre “streghette esperte” realizzeranno trucchi a tema per adulti e bambini, mentre il set fotografico ispirato a una scuola di magia permetterà di portare a casa uno scatto indimenticabile.

Un altroangolo scenografico e spaventosoper scattare foto da condividere e immergersi nell’atmosfera più misteriosa dell’anno sarà allestito presso il palco in Food Hall, piano 1.

Il giorno di Halloween: “Dolcetto o Scherzetto?” e show itineranti

Il 31 ottobre, i piccoli CityLifers potranno partecipare anche a “Dolcetto o Scherzetto” per tutto lo Shopping District. Presso la Villain Academy potranno ritirare il contenitore personalizzato e l’elenco dei negozi aderenti in cui andare a caccia di caramelle e dolciumi.

Le attività pensate per divertire grandi e piccini non sono ancora finite, tutti i visitatori potranno anche partecipare alla spettacolare “Parata dei Cattivi”, uno show itinerante che porterà la magia di Halloween

in tutto lo Shopping District, con 4 appuntamenti imperdibili nei seguenti orari: 16.30; 17.30;

18.30; 19.30.

Anche quest’anno CityLife si conferma come un luogo capace di creare occasioni di intrattenimento uniche per tutta la famiglia, fondendo shopping, creatività e momenti di condivisione all’aria aperta in un’atmosfera davvero magica.

Redazione