Il Presidente Mattarella in Visita di Stato in Belgio

Roma, 20 ottobre 2025 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato in Belgio dove dal 19 al 22 ottobre, sarà in Visita di Stato, su invito del Re Filippo e della Regina Mathilde. Per il Capo dello Stato e Re Filippo dei Belgi è il secondo incontro, dopo la visita di Sua Maestà al Quirinale nel dicembre 2021.

Ecco il programma del viaggio che prevede tre tappe: Bruxelles, Marcinelle e Bruges.

Lunedì 20 ottobre il Presidente Mattarella sarà ricevuto dal Re e dalla Regina al Palazzo Reale di Bruxelles, dove, presentati i rispettivi seguiti, si terrà lo scambio dei doni e delle onorificenze.

Successivamente il Capo dello Stato si trasferirà al Monumento della Tomba del Milite Ignoto per la cerimonia di deposizione di una corona, per poi spostarsi al Palazzo della Nazione, sede del Parlamento Federale, dove incontrerà alcuni membri del Senato e della Camera dei Rappresentanti. Nel pomeriggio il Presidente vedrà, invece, il Primo Ministro, Bart De Wever. I suoi impegni si concluderanno con il pranzo di Stato al Castello di Laeken.

La giornata di martedì 21 ottobre sarà dedicata alla commemorazione della tragedia di Marcinelle. Mattarella, insieme ai Reali del Belgio, raggiungerà il sito minerario di Bois du Cazier, a sud di Charleroi, in Vallonia, dove l’8 agosto del 1956 morirono 262 minatori, di cui 136 italiani.

Prima di recarsi a Marcinelle, il Capo dello Stato, di mattina, sarà al Municipio di Bruxelles, per un colloquio con il Sindaco. Sempre nella capitale belga, con le Loro Maestà, il Presidente parteciperà, inoltre, anche ad una serie di appuntamenti di carattere culturale: la visita, lasciato l’edificio comunale, alla Biblioteca Reale del Belgio, dove gli verrà donata una riproduzione del Canto XV della Divina Commedia e, in serata, il concerto al Teatro Reale La Monnaie. Presso la Residenza dell’Ambasciatore, infine, Mattarella rivolgerà un saluto al personale dell’Ambasciata d’Italia e delle altre istituzioni italiane a Bruxelles.

Mercoledì 22 ottobre il Capo dello Stato sarà a Bruges, capoluogo delle Fiandre occidentali. Qui, in mattinata, visiterà la Residenza del Governatore delle Fiandre Occidentali e il Municipio.

Il rientro a Roma del Presidente Mattarella è previsto nel primo pomeriggio di mercoledì 22 ottobre.

