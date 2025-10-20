In auto nasconde oltre mezzo chilo di droga

(mi-lorenteggio.com) Morbegno, 20 ottobre 2025- I Carabinieri della Stazione di Morbegno hanno tratto in arresto un 20enne residente nella bassa velle, per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti. Il giovane, con alcuni precedenti di polizia per droga, è stato sottoposto ad una perquisizione personale e domiciliare delegata dall’Autorità Giudiziaria di Sondrio, all’esito della quale presso l’abitazione sono stati trovati soli un bilancino di precisione e un grammo di hashish. I militari però hanno trovato anche delle chiavi di un’autovettura nella disponibilità dell’indagato, che è stata individuata e perquisita, a bordo della quale erano occultati ben 6 panetti di hashish del peso complessivo di oltre mezzo chilo e 45 grammi di marijuana. Tutto lo stupefacente è stato posto in sequestro, mentre il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e, al termine delle formalità di rito, tradotto presso la Casa Circondariale di Sondrio a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Redazione