Metastasi epatiche e polmonari da cancro del colon-retto: casi in aumento anche in età precoce

Venerdì 24 ottobre il focus sulla malattia oligo-metastatica

Monza, 20 ottobre 2025 – Riunire i massimi esperti di fama internazionale per fare il punto

della situazione su una malattia trasversale, il cancro del colon-retto, nella sua forma oligo

metastatica, la condizione in cui un tumore presenta un numero limitato di metastasi, ossia

la diffusione di cellule tumorali dal sito primario a un’altra parte del corpo, creando

localizzazioni secondarie.

Si terrà venerdì 24 ottobre, a partire dalle 9, il congresso organizzato dal dott. Christian

Cotsoglou, direttore della Struttura complessa di Chirurgia II, dal titolo “Approccio

multidisciplinare alla malattia oligo-metastatica da cancro del colon-retto: una patologia

trasversale”.

“Il cancro del colon-retto – spiega il dott. Cotsoglou – nella sua forma oligo-metastatica

(letteralmente “malattia con poche metastasi”) rappresenta un tema moderno, di sempre

maggiore riscontro. La decisione strategica della corretta terapia “su misura” per questi

pazienti dipende da numerosi fattori, tra cui la modalità di presentazione, la carica tumorale,

l’aggressività biologica e la sede delle lesioni metastatiche. Grazie all’evoluzione delle terapie

mirate per questo specifico tumore, il ventaglio di proposte terapeutiche chirurgiche

disponibili per il trattamento di questi pazienti è notevolmente aumentato, con un impatto

evidente sulla prognosi, rispetto a due decenni fa, anche nei casi di pazienti con una storia

di malattia metastatica nei distretti epato-polmonari. Crediamo fermamente che la chiave

del successo di questi pazienti, più che in altre patologie, sia da ricercare nel livello di sintonia

tra le figure che compongono i Gruppi Multidisciplinari di Oncologia.

Si tratta del primo importante Congresso sull’argomento che vede protagonista la

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza.

Oltre alla faculty di altissimo livello e al patrocinio delle quattro Associazioni Scientifich

Chirurgiche più prestigiose sull’argomento, è la peculiarità dell’argomento trattato che

genera un particolare interesse.

“È un concetto assai noto che il cancro del colon-retto è il secondo tumore per incidenza,

dopo la prostata nell’uomo e la mammella nei soggetti di sesso femminile – continua il dott.

Cotsoglou -. L’Associazione Italiana di Oncologia Medica segnala circa 50.000 nuovi casi

all’anno e sono in allarmante incremento le forme precoci (<50 anni) di questa malattia. La

cosa fondamentale è che oltre un quinto dei pazienti manifesta metastasi esclusivamente o

prevalentemente epatiche al momento della diagnosi, con presentazione simultanea della

malattia. Di queste metastasi epatiche, solo il 20-25% è tecnicamente resecabile al

momento della diagnosi. Inoltre, la sopravvivenza media senza trattamento chirurgico è

compresa tra 12 e 20 mesi. Tuttavia, con una resezione epatica curativa, la sopravvivenza

a 5 anni può arrivare al 40-50%”.

E ancora: “L’avvento dei “farmaci intelligenti” (Target Therapies) dell’ultimo ventennio su

questo specifico tumore, nella sua forma metastatica, ha drasticamente cambiato la storia

naturale di questa malattia, garantendo un maggior controllo sistemico e portando, in alcuni

casi ad una vera e propria retro-stadiazione tumorale. Questo ha permesso parallelamente

la crescita sinergica di altre specialità quali, chirurgia, radioterapia, radiologia interventistica,

permettendo insieme di ottenere risultati ottimali per questa categoria di pazienti, sempre

più frequenti”.

La “malattia oligo-metastatica” da cancro del colon-retto rappresenta quindi l’esempio più

virtuoso di collaborazione multidisciplinare tra diverse figure professionali, trattandosi di una

malattia trasversale, che abbraccia differenti branche della medicina moderna.

Ecco allora che al congresso saranno presenti tra i relatori e gli esperti non solo chirurghi di

fama internazionale (del fegato per la maggior parte, oltre che chirurghi del colon, del

polmone, del peritoneo, del trapianto di fegato e dell’urgenza) ma anche oncologi,

endoscopisti, radiologi interventisti, radioterapisti, anatomo-patologi, che si alterneranno sul

palco, simulando di fatto quello che avviene quotidianamente nella gestione

multiparametrica di questa importante patologia.

“Sarà un evento dove docenti universitari e medici ospedalieri di grande profilo, accorsi da

tutta Italia, si confronteranno con la nostra realtà monzese, che da tempo ha dimostrato di

avere trovato la ricetta giusta per questa collaborazione funzionale tra specialisti di varia

natura, finalizzata alla medicina personalizzata moderna della cura del cancro del colon

retto, nella sua forma metastatica epatica e polmonare”.

