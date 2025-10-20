Milano. Rapina in villa in zona San Siro, paura per due domestiche: preso 25enne

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 ottobre 2025 – Ieri mattina, intorno alle ore 9.00, in via Passo di Fargorida, in zona San Siro, in una villa di proprietà di una ricca famiglia milanese, attualmente abitata solo dalle due domestiche, si è introdotto un malvivente, un 25enne nigeriano, senza permesso di soggiorno. con precedenti.

Una delle due domestiche, una ucraina di 60 anni, è stata minacciata e spinta a terra. L’altra, originaria dello Sri Lanka, si è nascosta sul balcone.

Nel frattempo sono stati chiamati i soccorsi e sono intervenute le volanti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Milano e del commissariato Bonola.

Gli agenti entrati nella casa hanno trovato le stanze a soqquadro, disordine ovunque, fino ad arrivare nel seminterrato dove hanno trovato che è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina pluriaggaravata, ed è stato portato nel carcere di San Vittore in attesa della convalida.

.

Redazione