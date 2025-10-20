Monza. Commemorazione dei defunti: nei cimiteri cittadini sono previsti alcuni divieti

(mi-lorenteggio.com) Monza, 20 ottobre 2025 – In occasione della commemorazione dei defunti nei cimiteri cittadini sono previsti alcuni divieti.

In particolare, da lunedì 27 ottobre al 2 novembre i veicoli, biciclette comprese, non possono circolare anche se in possesso dell’autorizzazione.

Sempre nello stesso periodo oltre al consueto servizio di bus navetta per il trasporto visitatori, sarà disponibile per le persone diversamente abili o con gravi deficit deambulatori, un apposito minibus.

Deroga per i fioristi

Per gli operatori in possesso della prescritta autorizzazione è consentito l’accesso fino all’orario di chiusura per i giorni di ottobre, mentre l’1 e il 2 novembre solo sino alle ore 9.30.

Attività di posa in opera e manutenzione di sepolture private

Nei giorni 1 e 2 novembre non sarà possibile effettuare posa e riparazioni dei monumenti.