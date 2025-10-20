OLIMPIADI INVERNALI 2026, A FIERAMILANO RHO APRE L’INFOPOINT DELLA MANIFESTAZIONE. PRESIDENTE FONTANA: NUOVO IMPORTANTE TASSELLO VERSO I GIOCHI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 ottobre 2025 – A poco più di 100 giorni dall’inizio delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, nel quartiere fieristico di Fieramilano-Rho ha aperto il primo punto informativo dedicato alla manifestazione.

L’infopoint accoglierà i visitatori delle fiere che desiderano scoprire più da vicino la magia dei Giochi, in attesa del 6 febbraio permettendo di raggiungere oltre due milioni e mezzo di persone, in occasione delle numerose manifestazioni in programma nei prossimi mesi.



A scoprire lo stand, posizionato al Centro Servizi di Fieramilano-Rho, sono stati Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, Francesco Conci, amministratore delegato di Fiera Milano spa, e Nevio Devidè, chief revenue officer Fondazione Milano Cortina 2026.

L’infopoint nasce su proposta di Fondazione Fiera Milano nell’ambito della partnership tra Fiera Milano e Fondazione Milano Cortina 2026, con l’obiettivo di far conoscere al maggior numero possibile di persone l’evento sportivo che si terrà tra Lombardia e Veneto, fornendo informazioni su eventi e iniziative legate alle gare e non solo.

“È l’ennesimo importante segnale d’attenzione – ha commentato il presidente Fontana – che rivolgiamo a quello che, giova sempre ricordarlo, è un evento storico. Essere presenti anche in un luogo strategico come questo contribuirà a garantire tutte le informazioni necessarie a una platea davvero numerosa e importante”.

Nei poco più di tre mesi che ci separano dall’evento olimpico, le migliaia di persone che transiteranno per visitare le fiere troveranno un luogo dove informarsi sull’evento, sapere dove e quando si svolgeranno le competizioni, come muoversi facilmente e come acquistare i biglietti delle singole gare, grazie a un QR code che rimanda direttamente alla biglietteria ufficiale.

“L’apertura di questo punto informativo – ha dichiarato Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano – conferma la forte sinergia che si è creata con Fondazione Milano Cortina 2026 e ribadiamo con orgoglio la scelta che ci ha portati a essere una delle realtà che potrà ospitare questa incredibile manifestazione. Crediamo fortemente che le fiere debbano essere luogo di incontro e dialogo, e pensiamo che avere uno spazio dedicato ai Giochi possa avvicinare i visitatori delle manifestazioni di Fiera a questo importante appuntamento, che saprà coinvolgere i cittadini e tutto il territorio, rafforzando ancor più l’attrattività della città e della Regione”.

Redazione