Rho. A Stella Polare e al Centro Anziani di Terrazzano vaccinazioni per gli over 65

(mi-lorenteggio.com) Rho, 20 ottobre 2025 – Per favorire la prevenzione, il Comune di Rho organizza anche quest’anno, in collaborazione con ASST Rhodense un servizio di vaccinazione che comprende sia l’antinfluenzale sia il vaccino anti Covid-19. Il servizio è rivolto a persone sopra i 65 anni, che potranno scegliere di prenotare un solo vaccino o entrambi. Occorre prenotarsi per tempo e, il giorno della vaccinazione, portare con sé la tessera sanitaria.

Venerdì 31 ottobre 2025, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, alcuni medici saranno disponibili al Centro anziani Stella Polare di via Buon Gesù 17.

Per questa data la prenotazione potrà essere effettuata chiamando i numeri telefonici 02.93332467 oppure 02.93332447 nelle seguenti giornate: 22, 24, 27 e 29 ottobre 2025 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Martedì 4 novembre 2025, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, il servizio sarà attivato al Centro Anziani di Terrazzano in via Dalmazia 13/A.

Per informazioni sulle modalità di prenotazione è possibile chiamare il seguente numero telefonico 339-8903240.

“Quello della prevenzione è un tema che mi sta molto a cuore – dichiara il Sindaco e assessore alla Salute Andrea Orlandi – Con l’arrivo del freddo e con la diffusione delle patologie influenzali è molto importante proteggere i più fragili, da cui l’invito ad approfittare di questa opportunità di vaccinarsi senza affrontare troppe trafile, in luoghi conosciuti e vicini a casa”.

“Ringraziamo Asst Rhodense, che rende possibile questo servizio per venire incontro agli anziani del nostro territorio, e i volontari che ci aiutano nell’organizzazione – commenta l’assessore alle Politiche sociali Paolo Bianchi – Il Covid è ancora in circolazione e vaccinarsi è importante per chi, magari, deve già affrontare qualche patologia o teme gli esiti di infiammazioni ai polmoni. Anche l’influenza è in grado di causare malesseri molto difficili da superare per chi è più in là con gli anni. Invitiamo gli over 65 ad approfittare di questa occasione: chi riesce a gravitare sul centro cittadino può fare riferimento a Stella Polare, ma grazie ai volontari di Terrazzano si raggiunge anche una delle zone periferiche, evitando trasferte ai più anziani”.