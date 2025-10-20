Scuola di pulizia al Liceo Boccioni con Kärcher e Plastic Free Onlus

Il progetto ha il patrocinio del Municipio 8 di Milano e prevede una settimana di formazione ambientale e manutenzione leggera da parte di professionisti e studenti. L’esito atteso una scuola rinnovata, più pulita e vivibile.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 ottobre 2025 – — Prende il via al Liceo Artistico “U. Boccioni” di Milano “Cleaning School – Educare alla cura degli spazi comuni”, un’iniziativa che trasforma la pulizia e la rigenerazione leggera degli ambienti scolastici in un percorso educativo concreto, coinvolgendo direttamente gli studenti. Il progetto è ideato insieme a Kärcher e Plastic Free Onlus, con il patrocinio del Municipio 8 del Comune di Milano.

Kärcher, leader nei prodotti e soluzioni di cleaning, mette a disposizione per una settimana tecnologie e competenze: idropulitrici, lavapavimenti, aspiratori solidi-liquidi e la presenza di tecnici che affiancheranno studenti e docenti in moduli di formazione su sicurezza, corretto utilizzo delle macchine, cura dei materiali e consumo responsabile di acqua ed energia. L’obiettivo è trasferire competenze pratiche e responsabilità civica, affinché le buone prassi sperimentate a scuola diventino comportamenti quotidiani replicabili a casa e nel quartiere.

L’iniziativa è tra quelle individuate per celebrare i 90 anni di Kärcher, nell’ambito del progetto 90 Cleaning Projects: interventi di pulizia e valorizzazione di luoghi pubblici e culturali in tutto il mondo.

Il programma al Liceo Boccioni prevede sessioni frontali di sensibilizzazione ambientale a cura della onlus Plastic Free e attività sul campo in aree interne ed esterne dell’istituto. L’operazione punta a risultati misurabili in ore di formazione, superfici trattate, miglioramento del decoro, e alla creazione di una guida di buone pratiche per la comunità scolastica.

Gabriele Esposito, General Manager di Kärcher Italia, dichiara: “Un leader deve unire tecnologia, metodo e responsabilità. Mettere gli studenti al centro di un intervento reale significa dare concretezza all’educazione civica: si imparano sicurezza,

rispetto dei materiali, uso consapevole delle risorse e qualità del risultato. L’attività nel sociale è uno dei pilastri del nostro approccio alla sostenibilità: auspichiamo che questa esperienza resti nel tempo e possa essere replicata in altre scuole.”

Stefania Giacalone, Dirigente Scolastica del Liceo Artistico “U. Boccioni” di piazzale Arduino, afferma: “Nella nostra scuola l’apprendimento passa anche dalla cura attiva del nostro ambiente. Per rafforzare il senso di appartenenza e la responsabilità civica abbiamo organizzato questa iniziativa che va oltre l’ordine: è una vera e propria lezione di Educazione Civica. L’attività si focalizza sulla sostenibilità, la lotta ai cambiamenti climatici e l’adozione di stili di vita ecologicamente responsabili. Si tratta del primo dei tre appuntamenti del nostro nuovo piano di formazione civica.”

Federico Di Fabio, responsabile del progetto e Corporate Partnership Specialist di Plastic Free, aggiunge: “Quando la sensibilizzazione diventa esperienza, nasce la consapevolezza. Insieme a Kärcher e all’Istituto Boccioni accompagniamo i ragazzi in un percorso che li porta a vedere, capire e agire: ridurre la plastica, rispettare l’ambiente, scegliere comportamenti responsabili. Attraverso l’esperienza diretta e il contatto con la natura, imparano che ogni azione, anche la più piccola, ha un valore e può generare un impatto positivo. Toccare con mano i rifiuti raccolti, condividere l’impegno con i compagni e vedere il cambiamento del luogo che li circonda fa nascere un nuovo modo di guardare il mondo.

Così, un clean-up diventa un momento di crescita, di ispirazione e di scoperta. Un gesto concreto che accende una consapevolezza destinata a durare nel tempo e che può trasformarsi in un seme di cambiamento per il futuro”

Fabio Galesi, Vice Presidente del Municipio 8, sottolinea: “L’iniziativa proposta da Kärcher e Plastic Free Onlus coinvolgendo il Liceo Boccioni è un segnale molto importante per il nostro Municipio.

Con i cambiamenti climatici in atto è importante che tutti gli attori, partendo dalle scuole, la società civile, le aziende e singoli cittadini abbiano una sensibilizzazione per la cura e il mantenimento del nostro territorio. Come Municipio 8 stiamo sostenendo decine di iniziative per l’avvio di buone pratiche e la valorizzazione dello spazio pubblico.”

Kärcher è leader mondiale nelle soluzioni per la pulizia, offrendo tecnologie innovative per clienti privati, professionali e industriali. Fondata 90 anni fa in Germania dalla famiglia Kärcher, tuttora alla guida, impiega 17.000 persone in 85 Paesi nel mondo. È presente in Italia da 50 anni. Il fatturato 2024 è stato di 3,446 miliardi di euro.

La sede centrale di Kärcher si trova a Winnenden, Germania. La filiale italiana si trova a Rho (Milano) da dove opera con una filiale diretta e una rete capillare di rivenditori e centri assistenza.

L’azienda è impegnata nella sostenibilità, riducendo l’impatto ambientale dei suoi prodotti e processi. Negli ultimi 3 anni ha vinto complessivamente 3 volte il prestigioso «Premio Tedesco per la Sostenibilità».

Per ulteriori informazioni www.karcher.com/it

Plastic Free è un’organizzazione di volontariato apartitica, indipendente e senza scopo di lucro, impegnata in progetti concreti e in battaglie per la salvaguardia del pianeta dall’inquinamento da plastica. Nata da un’idea di Luca De Gaetano nel 2019, ha realizzato più di 9.000 appuntamenti di pulizia ambientale coinvolgendo oltre 260mila volontari e rimuovendo 4,7 milioni di chili di plastica e rifiuti dall’ambiente. Oggi è la più concreta realtà sul territorio italiano e con una presenza in oltre 40 Paesi in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni: www.plasticfreeonlus.it

