Trecate (Novara), tre giovani travolti da un treno: un morto e un ferito grave; circolazione ferroviaria in graduale ripresa dopo l’incidente

(mi-lorenteggio.com) Trecate, 20 ottobre 2025 – Dalle ore 21:00 sulla linea Convenzionale Torino – Milano, la circolazione ferroviaria, precedentemente sospesa in prossimità di Trecate per l’investimento di una persona da parte di un treno, è in graduale ripresa dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle Autorità competenti intervenute sul posto.

Un giovane è morto e due sono rimasti feriti, investiti da un treno, intorno alle ore 18.00, e i tre avrebbero attraversato i binari dopo essere scesi da un treno. A investirli è stato un convoglio in arrivo al binario vicino, diretto a Milano.

Il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, si dichiara “profondamente addolorato per la tragedia che si è consumata in provincia di Novara dove un treno ha travolto tre persone che – dalle prime informazioni – si trovavano sui binari senza autorizzazione”. Lo si legge in un comunicato del ministero. Salvini, sottolinea la nota, ha chiesto una relazione dettagliata sull’accaduto ed esprime massima vicinanza alle famiglie coinvolte.

Redazione