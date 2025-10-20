VACCINAZIONI ANTINFLUENZALI, DOMANI OPEN DAY AL PIRELLONE. SUPERATE 490.000 DOSI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 ottobre 2025. Domani, martedì 21 ottobre, e martedì 4 novembre, dalle ore 9 alle ore 14, in collaborazione con ASST Nord Milano, si terrà a Palazzo Pirelli l’open day vaccinale gratuito per vaccino antinfluenzale, antipneumococcico e anti-Covid. L’accesso è libero, ingresso  da piazza Duca D’Aosta.

Al 19 ottobre 2025 sono state somministrate 490.041 dosi di vaccino antinfluenzale in Lombardia, con un incremento di 23.787 somministrazioni rispetto allo stesso periodo del 2024 (466.254).​

Somministrazioni per provincia (influenza)
Milano: 162.577​

Brescia: 69.436​

Bergamo: 52.842​

Monza Brianza: 47.077​

Varese: 41.708​

Como: 30.068​

Pavia: 19.105​

Cremona: 16.519​

Lecco: 15.968​

Mantova: 14.295​

Lodi: 13.529​

Sondrio: 6.917​. 

