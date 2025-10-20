VACCINAZIONI ANTINFLUENZALI, DOMANI OPEN DAY AL PIRELLONE. SUPERATE 490.000 DOSI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 ottobre 2025. Domani, martedì 21 ottobre, e martedì 4 novembre, dalle ore 9 alle ore 14, in collaborazione con ASST Nord Milano, si terrà a Palazzo Pirelli l’open day vaccinale gratuito per vaccino antinfluenzale, antipneumococcico e anti-Covid. L’accesso è libero, ingresso da piazza Duca D’Aosta.
Al 19 ottobre 2025 sono state somministrate 490.041 dosi di vaccino antinfluenzale in Lombardia, con un incremento di 23.787 somministrazioni rispetto allo stesso periodo del 2024 (466.254).
Somministrazioni per provincia (influenza)
Milano: 162.577
Brescia: 69.436
Bergamo: 52.842
Monza Brianza: 47.077
Varese: 41.708
Como: 30.068
Pavia: 19.105
Cremona: 16.519
Lecco: 15.968
Mantova: 14.295
Lodi: 13.529
Sondrio: 6.917.
