Zombie Night – Halloween da paura a Merlata Bloom Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 ottobre 2025 – Merlata Bloom Milano offre un’esperienza immersiva e coinvolgente per tutta la famiglia: la Zombie Night il 31 ottobre sarà un evento speciale per celebrare la notte di Halloween, pensato per coinvolgere adulti e bambini con attività divertenti.

Dalle 16:00 alle 19:00 sarà possibile recarsi alla postazione trucco per prepararsi alla serata spaventosa, superare 4 prove-gioco per ottenere lo speciale passaporto per un viaggio nell’oltretomba. Dalle 19:00 alle 21:00, infatti, chi avrà ottenuto il passaporto potrà prendere parte alla spaventosa festa con musica e dolci a tema. Chi non sarà riuscito a superare le 4 prove potrà comunque avere accesso allo Sweet Corner, per festeggiare gustando mele avvelenate e zucchero filato.

Un esercito di zombie invaderà la galleria del centro con la Zombie Walk, una parata mostruosa itinerante (circa 2 ore) che coinvolgerà i visitatori del centro con “assalti” scenografici e innocui.