Rapinano un cellulare e le cuffie e tentano di estorcere denaro per la restituzione, due arresti

Questore; Espulsi.

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 21 ottobre 2025 – Nei giorni scorsi, durante le consuete attività di prevenzione dei reati e di controllo della Stazione Ferroviaria e delle aree limitrofe al fine di garantire la sicurezza agli utenti che quotidianamente frequentano ovvero che, per vari motivi, utilizzano i mezzi ferroviari, gli Agenti della Polizia di Stato della Stazione Ferroviaria di Brescia – POLFER – hanno tratto in arresto un 24 enne ed una 22enne, entrambi cittadini marocchini senza fissa dimora ed irregolari sul Territorio Nazionale, con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura e gravità, nello specifico contro la persona, in materia di stupefacenti e per ingresso e soggiorno irregolare in Italia.

Nello specifico, i Poliziotti venivano avvicinati da un cittadino che riferiva di essere stato derubato con violenza del suo telefono cellulare e delle cuffie da parte di due soggetti sconosciuti, i quali, successivamente, tentavano di estorcergli una consistente somma di denaro per la restituzione della merce, indicando poi il luogo dello scambio nei pressi delle scale dell’Autostazione di Via Solferino.

Dopo aver denunciato immediatamente l’accaduto alla POLFER, la vittima forniva agli Agenti una descrizione dettagliata dei malviventi.

I Poliziotti, di seguito, grazie alle indicazioni avute dalla vittima in poco tempo riuscivano ad intercettare ed a bloccare i due malviventi, per poi sottoporli a perquisizione personale; l’attività di Polizia dava esito positivo in quanto, occultati all’interno dei loro indumenti, veniva rinvenuta la refurtiva sottratta poco prima, la quale riconsegnata poi al legittimo proprietario che riconosceva i due soggetti come autori dello “scippo”.

Al termine degli Atti di Polizia Giudiziaria ed alla luce degli elementi raccolti, i due malviventi venivano pertanto tratti in arresto per i reati di furto aggravato e tentata estorsione e condotti presso la Casa Circondariale “Nerio Fischione” di Brescia.