AUTUNNO PAVESE BUSINESS 2025: UN MOSAICO DI SAPERI E SAPORI

Milano il 24 novembre in scena il gusto e l’eccellenza agroalimentare del territorio

pavese: connessioni, degustazioni, business

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 ottobre 2025. Il comparto agroalimentare lombardo continua a crescere, trainato da territori che possono vantare produzioni certificate di altissima qualità, innovazione e apertura verso

i mercati internazionali. In questo contesto si inserisce Autunno Pavese Business 2025,

l’evento promosso dall’Azienda Speciale Paviasviluppo (della Camera di Commercio

Cremona–Mantova–Pavia), prioritariamente indirizzato alle imprese partecipanti a “AP

Fiera” e “AP Tour”, che il 24 novembre porterà a Milano le eccellenze gastronomiche

del territorio pavese in collaborazione con Golosario & Golosaria progetto culturale

fondato da Paolo Massobrio e Marco Gatti.

Dietro la ricchezza gastronomica della Lombardia fatta di luoghi, tradizioni e saperi

antichi c’è un comparto economico solido e in crescita, che rappresenta un pilastro

strategico per lo sviluppo locale e nazionale.

Il settore agroalimentare lombardo oggi vale circa 50 miliardi di euro, pari a quasi un

quinto dell’intero dato nazionale. Si tratta di un sistema produttivo capace di generare

un valore aggiunto di 11,1 miliardi di euro e un export di oltre 10,9 miliardi di euro nel

2024, contribuendo per il 16% all’export agroalimentare dell’Italia.

Un ruolo di primo piano è ricoperto dalle produzioni certificate, che rendono la

Lombardia la terza regione italiana per valore della cosiddetta “DOP economy”, con

oltre 2,58 miliardi di euro generati nel 2023. Importante è il contributo della provincia

di Pavia con le sue filiere a denominazione nel comparto vitivinicolo e agroalimentare: il

territorio pavese è la più grande area risicola d’Europa, è la prima zona in Italia per

estensione di Pinot Nero e una delle zone più importanti a livello mondiale per la

produzione di spumanti, a conferma di quanto la qualità e la distintività dei prodotti

locali rappresentino un asset competitivo di valore per l’intero territorio.

Un territorio da assaporare

L’evento di Milano è ideato come uno spazio per raccontare, attraverso i produttori e le

loro eccellenze enogastronomiche, la filiera agroalimentare pavese. Un vero e proprio

momento d’incontro tra produttori e operatori del settore Ho.Re.Ca. attraverso un format esperienziale e dinamico.

La provincia di Pavia rappresenta una delle aree più ricche di tradizioni

enogastronomiche d’Italia. La sua forza nasce dalla fertilità della pianura irrigata dal

Ticino e dal Po e della zona collinare dell’Oltrepò, situata sul 45° parallelo, con un suolo

ideale per la viticoltura. Qui la cultura agricola si intreccia con la sapienza artigianale e

la capacità di innovare restando fedeli alle proprie radici.

Al centro di questa narrazione c’è il riso, in particolare il Carnaroli da Carnaroli pavese,

apprezzato per la sua tenuta in cottura e per la sua capacità di valorizzare ogni

preparazione. Accanto a questo simbolo del territorio, saranno protagonisti i vini

dell’Oltrepò Pavese, espressione di una delle zone vitivinicole più antiche e vocate

d’Italia, dove vitigni come il Pinot Nero danno vita a rossi eleganti e spumanti Metodo

Classico di grande personalità. Non mancheranno anche le produzioni di liquori e

distillati artigianali, espressione della capacità di reinterpretare saperi antichi in chiave

moderna nonché le classiche birre artigianali.

La tradizione dolciaria sarà rappresentata da specialità storiche come le Offelle di

Parona, biscotti simbolo della tradizione pavese, affiancate da una selezione di prodotti

da forno e cioccolateria artigianale che coniugano creatività e qualità delle materie

prime.

Spazio anche alle eccellenze salumiere, come il salame di Varzi DOP testimonianza viva

della cultura norcina del territorio frutto di lavorazioni artigianali tramandate da

generazioni e il salame d’oca di Mortara che affonda le sue radici nella storia delle

comunità ebraiche diffuse in lomellina ai tempi del Ducato di Milano.

Un racconto del gusto che si completa con i prodotti da agricoltura biologica: farine e

trasformati da varietà tradizionali di mais, pani e pangialdini che riportano in tavola la

memoria contadina. A impreziosire il percorso, i mieli e i prodotti dell’apicoltura locale,

che custodiscono la biodiversità delle campagne pavesi e raccontano la ricchezza di un

ecosistema ancora autentico.



Insieme, questi prodotti disegnano un mosaico di saperi e sapori, un patrimonio

gastronomico che va oltre la semplice degustazione: è cultura materiale, identità

condivisa e motore economico strategico, capace di connettere tradizione e

innovazione, territorio e impresa, autenticità e visione internazionale.

“Dopo il grande successo della 71° edizione dell’Autunno Pavese sia nella versione Fiera

che in quella Tour, – dichiara il Presidente Gian Domenico Auricchio- la Camera di

Commercio promuove questo importante brand di territorio nel centro di Milano con

l’obiettivo di valorizzare lo stretto legame tra produttori e ristoratori a garanzia di

qualità e autenticità. Elementi che oggi rappresentano un vero asset per lo sviluppo

economico dei territori soprattutto in chiave turistica. Gli stessi che permettono una

differenziazione e caratterizzazione di un territorio e dell’esperienza del turista.”

L’evento di lunedì 24 novembre si terrà dalle ore 14 nei prestigiosi spazi dell’Hotel Park

Hyatt Milano – Via Tommaso Grossi, 1

La giornata si aprirà con l’accoglienza degli operatori della ristorazione, seguita da una

presentazione dedicata al territorio e alle sue eccellenze enogastronomiche.

A seguire, un walk around tasting offrirà l’opportunità di degustare i prodotti locali e

partecipare a incontri B2B con i produttori.

L’evento si concluderà con una degustazione di risotto al Carnaroli da Carnaroli pavese

accompagnato dai vini dell’Oltrepò.

