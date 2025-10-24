AUTUNNO PAVESE BUSINESS 2025: UN MOSAICO DI SAPERI E SAPORI

Milano il 24 novembre in scena il gusto e l’eccellenza agroalimentare del territorio
pavese: connessioni, degustazioni, business
(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 ottobre 2025. Il comparto agroalimentare lombardo continua a crescere, trainato da territori che possono vantare produzioni certificate di altissima qualità, innovazione e apertura verso
i mercati internazionali. In questo contesto si inserisce Autunno Pavese Business 2025,
l’evento promosso dall’Azienda Speciale Paviasviluppo (della Camera di Commercio
Cremona–Mantova–Pavia), prioritariamente indirizzato alle imprese partecipanti a “AP
Fiera” e “AP Tour”, che il 24 novembre porterà a Milano le eccellenze gastronomiche
del territorio pavese in collaborazione con Golosario & Golosaria progetto culturale
fondato da Paolo Massobrio e Marco Gatti.
Dietro la ricchezza gastronomica della Lombardia fatta di luoghi, tradizioni e saperi
antichi c’è un comparto economico solido e in crescita, che rappresenta un pilastro
strategico per lo sviluppo locale e nazionale.
Il settore agroalimentare lombardo oggi vale circa 50 miliardi di euro, pari a quasi un
quinto dell’intero dato nazionale. Si tratta di un sistema produttivo capace di generare
un valore aggiunto di 11,1 miliardi di euro e un export di oltre 10,9 miliardi di euro nel
2024, contribuendo per il 16% all’export agroalimentare dell’Italia.
Un ruolo di primo piano è ricoperto dalle produzioni certificate, che rendono la
Lombardia la terza regione italiana per valore della cosiddetta “DOP economy”, con
oltre 2,58 miliardi di euro generati nel 2023. Importante è il contributo della provincia
di Pavia con le sue filiere a denominazione nel comparto vitivinicolo e agroalimentare: il
territorio pavese è la più grande area risicola d’Europa, è la prima zona in Italia per
estensione di Pinot Nero e una delle zone più importanti a livello mondiale per la
produzione di spumanti, a conferma di quanto la qualità e la distintività dei prodotti
locali rappresentino un asset competitivo di valore per l’intero territorio.
Un territorio da assaporare
L’evento di Milano è ideato come uno spazio per raccontare, attraverso i produttori e le
loro eccellenze enogastronomiche, la filiera agroalimentare pavese. Un vero e proprio
momento d’incontro tra produttori e operatori del settore Ho.Re.Ca. attraverso un format esperienziale e dinamico.
La provincia di Pavia rappresenta una delle aree più ricche di tradizioni
enogastronomiche d’Italia. La sua forza nasce dalla fertilità della pianura irrigata dal
Ticino e dal Po e della zona collinare dell’Oltrepò, situata sul 45° parallelo, con un suolo
ideale per la viticoltura. Qui la cultura agricola si intreccia con la sapienza artigianale e
la capacità di innovare restando fedeli alle proprie radici.
Al centro di questa narrazione c’è il riso, in particolare il Carnaroli da Carnaroli pavese,
apprezzato per la sua tenuta in cottura e per la sua capacità di valorizzare ogni
preparazione. Accanto a questo simbolo del territorio, saranno protagonisti i vini
dell’Oltrepò Pavese, espressione di una delle zone vitivinicole più antiche e vocate
d’Italia, dove vitigni come il Pinot Nero danno vita a rossi eleganti e spumanti Metodo
Classico di grande personalità. Non mancheranno anche le produzioni di liquori e
distillati artigianali, espressione della capacità di reinterpretare saperi antichi in chiave
moderna nonché le classiche birre artigianali.
La tradizione dolciaria sarà rappresentata da specialità storiche come le Offelle di
Parona, biscotti simbolo della tradizione pavese, affiancate da una selezione di prodotti
da forno e cioccolateria artigianale che coniugano creatività e qualità delle materie
prime.
Spazio anche alle eccellenze salumiere, come il salame di Varzi DOP testimonianza viva
della cultura norcina del territorio frutto di lavorazioni artigianali tramandate da
generazioni e il salame d’oca di Mortara che affonda le sue radici nella storia delle
comunità ebraiche diffuse in lomellina ai tempi del Ducato di Milano.
Un racconto del gusto che si completa con i prodotti da agricoltura biologica: farine e
trasformati da varietà tradizionali di mais, pani e pangialdini che riportano in tavola la
memoria contadina. A impreziosire il percorso, i mieli e i prodotti dell’apicoltura locale,
che custodiscono la biodiversità delle campagne pavesi e raccontano la ricchezza di un
ecosistema ancora autentico.
Insieme, questi prodotti disegnano un mosaico di saperi e sapori, un patrimonio
gastronomico che va oltre la semplice degustazione: è cultura materiale, identità
condivisa e motore economico strategico, capace di connettere tradizione e
innovazione, territorio e impresa, autenticità e visione internazionale.
“Dopo il grande successo della 71° edizione dell’Autunno Pavese sia nella versione Fiera
che in quella Tour, – dichiara il Presidente Gian Domenico Auricchio- la Camera di
Commercio promuove questo importante brand di territorio nel centro di Milano con
l’obiettivo di valorizzare lo stretto legame tra produttori e ristoratori a garanzia di
qualità e autenticità. Elementi che oggi rappresentano un vero asset per lo sviluppo
economico dei territori soprattutto in chiave turistica. Gli stessi che permettono una
differenziazione e caratterizzazione di un territorio e dell’esperienza del turista.”
L’evento di lunedì 24 novembre si terrà dalle ore 14 nei prestigiosi spazi dell’Hotel Park
Hyatt Milano – Via Tommaso Grossi, 1
La giornata si aprirà con l’accoglienza degli operatori della ristorazione, seguita da una
presentazione dedicata al territorio e alle sue eccellenze enogastronomiche.
A seguire, un walk around tasting offrirà l’opportunità di degustare i prodotti locali e
partecipare a incontri B2B con i produttori.
L’evento si concluderà con una degustazione di risotto al Carnaroli da Carnaroli pavese
accompagnato dai vini dell’Oltrepò.
