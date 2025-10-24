Brescia. Ruba all’Italmark di Piazza Vittoria, aggredisce gli Agenti a calci e testate e rompe la vetrata della Questura: arrestato 24enne pluripregiudicato straniero

Questore; Foglio di Via Obbligatorio.

Nei giorni scorsi gli Agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza “Carmine” hanno tratto in arresto un cittadino tunisino 24enne regolare sul Territorio Nazionale, residente a Milano e con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura e gravità ed in particolare per furto aggravato, danneggiamento e in materia di stupefacenti.

Nello specifico, attraverso il numero di emergenza “112 NUE” era giunta alla Centrale Operativa della Questura una richiesta di intervento urgente per un furto in atto all’interno del Supermercato “ITALMARK” di Piazza Vittoria.

I Poliziotti, giunti immediatamente sul posto, prendevano i primi contatti con il Responsabile del Supermercato, il quale riferiva che un soggetto – a loro noto in quanto già in precedenza resosi autore di piccoli furti presso il medesimo punto vendita – si aggirava tra le corsie con fare sospetto e, dopo aver prelevato dagli scaffali varie confezioni di generi alimentari ed averle occultate all’interno degli indumenti, tentava di oltrepassare le Casse senza pagare il dovuto.

L’uomo, quindi, su richiesta dell’Addetto alla Vigilanza, abbandonava all’ingresso dell’Esercizio Commerciale quanto illecitamente sottratto.

La pattuglia della Squadra “Volanti”, giunta immediatamente sul luogo indicato, era in grado di intercettare il soggetto all’esterno del Supermercato; costui, in evidente stato di agitazione e privo di qualsivoglia documento identificativo, veniva condotto presso gli Uffici della Questura per gli ulteriori accertamenti del caso.

Una volta giunti negli Uffici di Via Botticelli l’uomo andava in escandescenze, assumendo un atteggiamento violento, aggressivo ed intimidatorio, tanto da colpire gli Agenti con calci e pugni per poi, con un ulteriore scatto d’ira, scagliare una violenta testata contro gli infissi in vetro, infrangendoli e disperdendo le schegge ovunque.

I Poliziotti con non poca difficoltà riuscivano a bloccare il soggetto ponendolo in sicurezza ed in condizione di non nuocere.

Lo straniero, al termine degli Atti di Polizia Giudiziaria veniva pertanto tratto in arresto per i reati di Resistenza a Pubblico Ufficiale e Danneggiamento Aggravato e messo a disposizione della Procura della Repubblica. È stata inoltre sollecitata la Questura di Milano al fine di procedere alla Revoca del Permesso di Soggiorno del quale è titolare l’arrestato, in modo da poter poi procedere alla sua Espulsione dal nostro Paese.

In considerazione di quanto accaduto, il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori ha disposto nei suoi confronti, in – conformità con quanto previsto dal Codice delle Leggi Antimafia – la Misura di Prevenzione Personale del Foglio di Via Obbligatorio con conseguente DIVIETO di RITORNO nel COMUNE di BRESCIA per i prossimi 3 anni . In caso di violazione del Provvedimento del Questore, il malvivente potrà essere condannato sino a 1 anno e mezzo di reclusione ed alla multa di 10.000 Euro.

“Ancora una aggressione nei confronti di un Agente di Polizia durante un intervento, l’ennesimo, oramai, verificatosi negli ultimi tempi a Brescia – ha evidenziato con rammarico il Questore Paolo Sartori –. Non è ammissibile che chi rappresenta lo Stato, nel fare rispettare la legge, debba subire sistematicamente insulti e violenze. Per questo motivo è stato deciso di procedere all’arresto ed all’allontanamento dal nostro Paese di chi ha dato ripetute dimostrazioni, anche in modo violento, di non rispettarne leggi ed Istituzioni”