Como, pizzicato dalle telecamere di sorveglianza mentre imbratta di vernice spray un vagone delle Trenord, denunciato da un 43enne di Saronno

(mi-lorenteggio.com) Como, 24 ottobre 2025 – La Polizia di Stato di Como, nella notte appena trascorsa, ha denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale e invasione di terreni ed edifici, in concorso con altre persone al momento ignote, un 43enne di Saronno (VA), con precedenti di polizia specifici collezionati nel tempo.

Verso l’una e mezza di questa notte, una volante è stata allertata dalla centrale operativa della Questura, avvertita a sua volta dal Posto di Polizia Ferroviaria di Milano Centrale, che le telecamere in uso alla società di vigilanza privata, avevano immortalato tre individui, vestiti di nero con cappucci, che armati di bombolette spray stavano imbrattando un vagone di un convoglio ferroviario di Trenord, fermo nella stazione di Como Camerlata.

Il blitz dei poliziotti, giunti in stazione con circospezione, ha provocato ugualmente la fuga dei tre soggetti, che hanno preso direzioni diverse l’uno dall’altro, chi sui binari, chi nei prati vicini e chi sulla sede ferroviaria.

Ed è proprio il 43enne saronnese fuggito sul selciato che costeggia i binari ad essere di lì a poco bloccato dagli agenti. Trovato senza documenti si è opposto vistosamente al controllo di polizia negando ogni coinvolgimento nella vicenda e asserendo di essere partito a piedi da Saronno per sconfiggere l’insonnia.

I poliziotti però, attenti non soltanto a rincorrere l’uomo ma anche nel notare tutto ciò che nel corso dell’intervento stava accadendo, hanno recuperato sia le bombolette spray e sia la chiave di un’autovettura, che l’uomo aveva perso durante la sua fuga, auto che era parcheggiata proprio negli stalli davanti alla stazione e che conteneva i suoi documenti personali.

Portato in Questura è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale e invasione di terreni ed edifici in concorso.

La posizione del 43enne sarà attentamente vagliata dalla Divisione di Polizia Anticrimine, che sta stilando una relazione tecnica per l’emissione di un idoneo provvedimento amministrativo nei suoi confronti.

Sono in corso indagini per identificare i complici.

Redazione