Dal 27 al 30 ottobre i Vescovi della Lombardia pellegrini in Terrasanta

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 ottobre 2025 – Da lunedì 27 a giovedì 30 ottobre i Vescovi della Conferenza Episcopale Lombarda, organismo che riunisce le dieci Diocesi della Regione ecclesiastica, saranno pellegrini in Terrasanta, visitando Gerusalemme e Betlemme: «Un’occasione di preghiera e un segno di vicinanza», secondo le parole con cui l’Arcivescovo di Milano e Metropolita di Lombardia, mons. Mario Delpini, ha annunciato il viaggio alcune settimane fa.

Gli stessi Vescovi hanno preparato un Messaggio che verrà letto in tutte le chiese della Regione nelle Messe di domenica 26 ottobre. «In questi giorni drammatici – si legge nel Messaggio -, colmi di paura per la barbara follia omicida di uomini che, in molte parti del mondo, alzano la mano per uccidere il fratello, noi, disarmati, invochiamo: “Domandate pace per Gerusalemme; sia pace a coloro che ti amano, sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: Su di te sia pace!”. È urlo e preghiera di chi, disarmato, supplica con tutto il cuore il fratello di disarmare ogni mente e ogni mano omicida».

Alle parrocchie viene anche chiesto di unirsi spiritualmente alla veglia di preghiera che i Vescovi celebreranno nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre, al Getsemani. Tra i vari momenti in programma, oltre alle celebrazioni eucaristiche al Santo Sepolcro a Gerusalemme e alla Basilica della Natività a Betlemme, sono previsti incontri con il Patriarca, cardinale Pierbattista Pizzaballa, il Vicario Custodiale, fra Ulises Zarza, alcuni rappresentanti dei Parents Circle e dell’Istituto Effatà.

Al pellegrinaggio parteciperanno i vescovi ordinari delle Diocesi di Bergamo, Brescia, Crema, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Pavia e Vigevano. Con loro due vescovi ausiliari della Diocesi di Milano, il vescovo di Mondovì e alcuni accompagnatori, per un totale di 32 persone.