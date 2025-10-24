EMERGENCY: A NOVEMBRE LA RASSEGNA CULTURALE TROVARE LE PAROLE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 ottobre 2025 – Dal 6 al 15 novembre a Casa EMERGENCY a Milano in via Santa Croce, 19 si terrà il ciclo di incontri “Trovare le parole: libri e podcast per R1PUD1ARE la guerra” la rassegna culturale dell’ong con la partecipazione discrittori, artisti e giornalisti per riflettere sull’idea di pace e sul valore delle parole nella costruzione di un mondo senza guerra. Quest’edizione avrà come media partner il quotidiano il Manifesto.

La rassegna culturale si aprirà giovedì 6 novembre alle ore 19.00 in via Santa Croce 19 , con la presentazione dei due podcast “La Crepa – Afghanistan” di Cristina Carpinelli, giornalista di Radio24 e “Le ultime dottoresse dell’Afghanistan” di Laura Cappon, giornalista RAI e del quotidiano Domani. Partendo dai due lavori prodotti durante un viaggio delle giornaliste negli ospedali di EMERGENCY in Afghanistan, si parlerà della situazione attuale nel Paese e della condizione femminile sotto il regime talebano. Insieme a loro Pietro Parrino, direttore del Field Operations Department di EMERGENCY. Modererà Giulia Zaccariello, giornalista de Il Fatto quotidiano.it.

A seguire sabato 8 novembre alle 17.00 a Casa EMERGENCY ci sarà la presentazione del podcast “Verso Gaza” di Silvia Boccardi, giornalista multimediale, realizzato a bordo della nave LifeSupport di EMERGENCY che ha accompagnato la missione della Global Sumud Flottila. A dialogare sul significato di questa missione umanitaria Luca Radaelli, SAR HR Manager di EMERGENCY, presente a bordo della nave dell’ong. Modererà l’incontro il presidente e direttore editoriale di Chora&Will Media Mario Calabresi.

Martedì 11 novembre alle 19.00 ¸ sempre in via Santa Croce 19 , appuntamento per Bookcity Milano con l’arte visiva insieme a Margaryta Winkler, autrice ucraina, che presenterà il suo silent book “Tornando a casa”. A partire dall’albo illustrato parlerà della sua storia, costretta a lasciare l’Ucraina dopo l’inizio della invasione russa. Insieme all’artista, Paolo Malerba, specialista in medicina interna e collaboratore di EMERGENCY e Fausta Orecchio, direttore editoriale della casa editrice Orecchio acerbo. L’incontro sarà moderato da Arianna Di Genova, giornalista de il Manifesto.

Si continua giovedì 13 novembre, a Casa EMERGENCY, alle ore 19.00 , sempre per Bookcity Milano con la presentazione del libro “Il loro grido è la mia voce”. Mario Soldaini si confronterà con Antonio Bocchinfuso e Leonardo Tosti, curatori insieme a lui del libro. Prendendo spunto dalle poesie di autori palestinesi raccolte nel volume dialogheranno con l’attivista palestinese Karem Rohana, mentre si collegherà dall’ambulatorio di EMERGENCY a Gaza Eleonora Colpo, infermiera dell’ong. Questo incontro si inserisce nell’iniziativa Bookcity Milano e verrà moderato da Sabato Angieri, giornalista de il Manifesto.

La rassegna si concluderà con un altro appuntamento di Bookcity Milano sabato 15 novembre alle 17.00, in via Santa Croce 19 , con la presentazione del libro “La guerra che resta”, vincitore del Premio Inge Feltrinelli 2025, insieme a Laura Silvia Battaglia al-Jalal, giornalista e documentarista, che dialogherà con Michela Paschetto, direttrice delle professioni sanitarie di EMERGENCY. Questo incontro sarà moderato da Sabato Angieri, giornalista de il Manifesto.