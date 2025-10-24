Lecco. Tenta una truffa ad anziani con la tecnica del “finto Carabiniere”: arrestata giovane truffatrice

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 ottobre 2025, la Polizia di Stato di Lecco ha arrestato in flagranza di reato una donna di 34 anni residente in provincia di Napoli, ritenuta responsabile di tentata truffa aggravata in concorso ai danni di una coppia di anziani coniugi.

Gli uomini della Squadra Mobile, impegnati in un servizio di controllo del territorio contro i reati predatori, hanno notato la donna aggirarsi con atteggiamento sospetto presso la locale Stazione Ferroviaria per poi prendere un taxi e dirigersi fuori città.

Dopo averla seguita, gli agenti hanno assistito al momento in cui la donna ha fatto ingresso in una villa, dalla quale, poco dopo, ha cercato di uscire precipitosamente rincorsa da una signora che, urlando, chiedeva aiuto.

La donna è stata quindi immediatamente bloccata dai poliziotti mentre era ancora all’interno del giardino della villa, avendo conferma che la stessa aveva appena tentato una truffa in danno dell’anziana signora.

La ricostruzione dei fatti operata dalla Squadra Mobile ha permesso di appurare che le vittime, una coppia di anziani, erano state contattati poco prima sull’utenza telefonica domestica da un uomo il quale, spacciandosi per un Maresciallo dei Carabinieri, aveva invitato il marito della coppia a presentarsi in una Stazione dei Carabinieri sostenendo che la loro autovettura era stata coinvolta in una rapina nella quale era stata ferita anche una guardia di sicurezza.

Nella circostanza, quindi, il marito usciva di casa per recarsi alla caserma dei Carabinieri, mentre la moglie rimaneva in casa, tenuta costantemente in conversazione dai sedicenti carabinieri, rafforzando l’inganno in atto al punto da chiederle di raccogliere tutti i preziosi presenti in casa al fine di consegnarli a una loro incaricata per il confronto con la refurtiva della rapina.

L’anziana, spaventata dalla situazione e sotto la continua pressione telefonica dei malfattori, ha preparato i gioielli sul letto e ha fatto entrare in casa la giovane donna che si presentava come incaricata dei carabinieri.

A quel punto, la collaboratrice domestica presente in casa, intuendo l’anomalia della situazione, ha deciso di contattare tempestivamente il 1.1.2. NUE.

Vistosi scoperta, la donna si è allontanata repentinamente dall’abitazione venendo fermata dagli operanti della Polizia di Stato all’interno del giardino dell’abitazione.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno proceduto quindi all’arresto della donna la quale, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, è stata trattenuta nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

Prosegue con grande attenzione l’attività della Polizia di Stato per contrastare il deprecabile reato delle truffe agli anziani, avendo infatti assicurato alla giustizia, dall’inizio dell’anno, 3 responsabili.