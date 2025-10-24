Nuove sanzioni per violazione dell’Ordinanza sugli orari delle sale slot

(mi-lorenteggio.com) Rho, 23 ottobre 2025. La Polizia Locale, attraverso la squadra di Polizia amministrativa Annonaria, continua i controlli negli esercizi commerciali in cui sono presenti sale slot e VTL. In tutto si parla di 29 locali sul territorio cittadino, comprese alcune sale slot.

Nei giorni scorsi è stata emessa una nuova sanzione da 500 euro assegnata in corso Europa in violazione dell’ordinanza sindacale che prevede limitazioni agli orari in cui utilizzare le macchinette.

Dall’inizio dell’anno sono in tutto dodici le sanzioni contestate, cui se ne aggiungono altre due contestate dalla Polizia di Stato.



“L’attenzione non si attenua, i controlli proseguono. A breve tornerà a riunirsi il tavolo delle realtà coinvolte nel Patto di comunità per organizzare nuovi eventi e programmare gli appuntamenti del 2026. Gli ultimi dati sul gioco d’azzardo ci preoccupano ulteriormente, continuiamo sulla strada intrapresa”, commenta l’assessore allaLegalità Nicola Violante.



Nella foto il logo della campagna comunale contro il gioco d’azzardo