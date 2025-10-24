Polizia Locale di Meda: Arresto di soggetto per tentato furto e sequestro di sostanze stupefacenti

In occasione della conferenza stampa di giovedì 23 ottobre 2025, in Sala Pertini, Palazzo Comunale, la Polizia Locale di Meda, alla presenza del Sindaco Santambrogio e del Com.te Delpero, in collaborazione con la Polizia Locale di Bovisio Masciago, alla presenza del Sindaco Sartori e Com.te Borgotti e alla presenza della Polizia Provinciale, rende noti i dettagli delle operazioni condotte nei giorni scorsi.

(mi-lorenteggio.com) Meda, 24 ottobre 2025. In data 16 ottobre 2025, il personale della Polizia Locale di Meda, durante un’attività di identificazione di soggetto colpito da decreto di perquisizione emesso dall’Autorità Giudiziaria, ha ricevuto la segnalazione telefonica da parte di un Cittadino che riferiva della presenza di una persona sul tetto di un’abitazione privata, presumibilmente introdottasi con finalità di furto.

Pertanto, è stata inviata sul posto una pattuglia del Comando che ha constatato la presenza del soggetto all’interno dell’appartamento in evidente stato di agitazione. Lo stesso, alla vista degli Agenti, ha dato in escandescenza, arrecando danni a parti dell’appartamento in cui si era introdotto e cercando di colpire gli Agenti con dei vasi di fiori.

Gli operatori hanno proceduto immediatamente all’immobilizzazione e all’arresto del soggetto, impiegando anche il taser, recandosi presso il Comando a bordo dell’autovettura di servizio dotata di cellula di sicurezza.

Durante il trasporto, il soggetto è riuscito a sfondare il finestrino laterale sinistro del veicolo, continuando a manifestare comportamenti violenti. Giunti presso gli Uffici del Comando, il soggetto ha reiterato le condotte aggressive, rendendo necessario l’intervento di otto Agenti per procedere alla sua neutralizzazione, operazione che è stata eseguita con notevole difficoltà e rischio per l’incolumità degli Operatori. Il soggetto, infine, è stato collocato in camera di sicurezza.

Il giorno seguente, l’arresto è stato convalidato dal Giudice competente.

L’operazione antidroga

A seguito di ulteriori accertamenti investigativi, resi necessari e sviluppatosi dopo il primo intervento e arresto, nei giorni successivi, il personale della Polizia Locale di Meda ha eseguito un decreto di perquisizione domiciliare, in collaborazione con il Comando di Bovisio Masciago che ha aiutato sia a individuare l’appartamento sia a coordinare le operazioni di Polizia Giudiziaria che di supporto, presso l’abitazione di due soggetti già noti, rinvenendo:

– sostanze stupefacenti di varia tipologia (cocaina, eroina, LSD, estasi, metadone, “droga dello stupro”),

– strumenti per il confezionamento e la miscelazione delle sostanze,

– bilancini di precisione,

materiale, questo, chiaramente destinato all’attività di spaccio.

I due soggetti sono stati tratti in arresto e giudicati in sede di rito direttissimo, con convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria.

L’efficacia e la tempestività con cui la Polizia Locale di Meda ha condotto l’operazione sono notevoli, dimostrando, ancora una volta, elevato spirito di servizio e coraggio da parte degli operatori intervenuti. In questo contesto, rimane fondamentale una formazione continua e adeguata degli Operatori per affrontare le situazioni che si presentano quotidianamente. L’Amministrazione continua a investire energie e risorse per garantire qualità nel servizio e sicurezza per tutti, Agenti compresi.

Parola alle Autorità

Il Sindaco di Meda ringrazia i presenti, in particolare i Corpi di Polizia Locale: “È un segnale importante quanto accaduto perché fa capire che c’è un’attività di controllo serrata e focalizzata sul tema dello spaccio di sostanze stupefacenti. Penso che sia un deterrente importante perché è giusto che questi “venditori di morte” non abbiano vita facile.”

Così l’Assessore alla Polizia Locale e Sicurezza, Fabio Mariani: “Questo intervento, in collaborazione con Bovisio Masciago, rappresenta la volontà dell’Amministrazione di spingere la Polizia Locale di Meda versa un’attività che va oltre la tipica sfera di competenza, arrivando a toccare gli ambiti della Polizia Giudiziaria, a seguito di idonea formazione. Per noi, garantire sicurezza ai Cittadini significa farlo a 360°.”

Il Comandante Claudio Delpero sottolinea: “Questo intervento ci ha coinvolti intensamente. Ringrazio gli Agenti perché hanno lavorato instancabilmente con estrema tenacia, coraggio e spirito di squadra, aspetti, questi, fondamentali, per gestire al meglio situazioni di questa portata.”

Il Sindaco di Bovisio Masciago, Giovanni Sartori: “Ringrazio tutti gli Agenti che si sono prodigati in questo intervento, guidati dai Comandanti. Questa quantità di sostanze stupefacenti è pericolosa e impressionante. Sono stati bravi in tutto. Noi ci siamo e ci saremo sempre.”

Il Comandante Paolo Borgotti: “Al di là di quanto fatto durante questo intervento, è importante sottolineare lo spirito di squadra e collaborazione che lo hanno caratterizzato. Il mutuo soccorso è una prerogativa nostra, nell’affrontare ogni situazione. Quanto accaduto è il tipico esempio di cosa significa gestire una situazione in sinergia e con spirito di collaborazione. Ringrazio i miei Agenti e i colleghi di Meda, ritengo che si sia trattato di un intervento veramente importante per il tema droga, dilagante soprattutto tra i giovani.”

Aggiunge il Vice Comandante Vice Commissario, Alessandro Colucci: “Ringrazio tutti coloro con cui abbiamo collaborato perché è stata una bella attività nel rappresentare il Corpo di Polizia Locale di Bovisio Masciago su delega del Comandante circa l’ambito della Polizia Giudiziaria. Abbiamo lavorato con metodo, in modo organizzato, focalizzato e silenzioso. Questa collaborazione tra Comandi permette di ottenere risultati apprezzabili. Si tratta di un caso emblematico che esprime appieno il motto “l’unione fa la forza”, rappresentando le potenzialità che la Polizia Locale possiede.”

Redazione