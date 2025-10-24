Promulgazione di Decreti del Dicastero delle Cause dei Santi

(mi-lorenteggio.com) Vaticano, 24 ottobre 2025 – Durante l’Udienza concessa a Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, il Sommo Pontefice ha autorizzato il medesimo Dicastero a promulgare i Decreti riguardanti:

– il martirio dei Servi di Dio Jan Świerc e 8 Compagni, sacerdoti professi della Società Salesiana di San Giovanni Bosco, uccisi tra il 1941 e il 1942, in odio alla fede, nei campi di concentramento di Auschwitz (Polonia) e Dachau (Germania);

– il martirio dei Servi di Dio Jan Bula e Václav Drbola, sacerdoti diocesani, uccisi in odio alla fede tra il 1951 e il 1952, a Jihlava (allora Cecoslovacchia);

– le virtù eroiche del Servo di Dio Angelo Angioni, sacerdote diocesano, Fondatore dell’Istituto Missionario del Cuore Immacolato di Maria, nato il 14 gennaio 1915 a Bortigali (Italia) e morto il 15 settembre 2008 a José Bonifácio (Brasile);

– le virtù eroiche del Servo di Dio José Merino Andrés, sacerdote professo dell’Ordine dei Frati Predicatori, nato il 23 aprile 1905 a Madrid (Spagna) e morto il 6 dicembre 1968 a Palencia (Spagna);

– le virtù eroiche del Servo di Dio Gioacchino della Regina della Pace (al secolo: Leone Ramognino), religioso professo dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi, nato il 12 febbraio 1890 a Sassello (Italia) e morto il 25 agosto 1985 a Varazze (Italia);

– le virtù eroiche della Serva di Dio Maria Evangelista Quintero Malfaz (al secolo: Maria), Monaca professa dell’Ordine Cistercense, nata il 6 gennaio 1591 a Cigales (Spagna) e morta 27 novembre 1648 a Casarrubios del Monte (Spagna).

