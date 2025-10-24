Raimondo (FDI): “Visita alla Casa Circondariale di Lodi, esperienza fondamentale. Un plauso al Direttore e agli agenti per il loro lavoro”

(mi-lorenteggio.com) Lodi, 24 ottobre 2025 – “Questo pomeriggio ho visitato la Casa Circondariale di Lodi, dove ho incontrato il Direttore Anna Laura Confuorto e il Comandante della Polizia Penitenziaria Francesco Passanisi, che ringrazio per l’accoglienza.

È stata una visita lunga ed importante, anche dal punto di vista umano, che mi ha permesso di comprendere meglio la realtà quotidiana dell’istituto. Colgo l’occasione per rivolgere un plauso agli agenti della Polizia Penitenziaria per il lavoro prezioso e impegnativo che svolgono ogni giorno, e al Direttore per la gestione attenta e responsabile del carcere.

È una mia prerogativa come parlamentare poter visitare gli istituti penitenziari, e ho voluto esercitarla con questa esperienza che considero fondamentale per chi fa politica, per comprendere da vicino le sfide e le esigenze del sistema penitenziario.

La visita è stata anche l’occasione per approfondire il progetto promosso dall’Avv. Valentina Tricerri dell’AIGA, in collaborazione con l’Assessore Serena Mazza del Comune di Melegnano, volto a favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute.

Un’iniziativa concreta che dimostra come l’esecuzione della pena possa contribuire alla riduzione della recidiva e allo sviluppo di sinergie tra istituzioni, imprese e territorio, rendendo il sistema penitenziario più umano, efficace e socialmente utile.”

Così l’on. Fabio Raimondo, deputato di Fratelli d’Italia