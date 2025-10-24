REGIONE LOMBARDIA OSPITA IL GREEN BUILDING FORUM ITALIA, CONFRONTO STRATEGICO SUL FUTURO SOSTENIBILE TRA ISTITUZIONI ITALIANE E EUROPEE

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA ATTILIO FONTANA APRE I LAVORI. NEL POMERIGGIO TAVOLO SU TERRITORIO CON ASSESSORE COMAZZI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 ottobre 2025. Lunedì 27 ottobre, a partire dalle ore 9,30 l’Auditorium ‘Giovanni Testori’ di Palazzo Lombardia ospiterà il ‘Green Building Forum Italia’, un’importante giornata di confronto strategico, promosso in collaborazione con la Regione Lombardia, che vedrà riuniti i vertici delle istituzioni italiane ed europee, rappresentanti del Governo, del mondo economico e del settore edilizio, per discutere il futuro sostenibile del Paese.

A Palazzo Lombardia saranno presenti il presidente della Regione Attilio Fontana e l’assessore al Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi. Prevista anche la partecipazione del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, del ministro dell’Ambiente e Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, del ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e del ministro del Turismo Daniela Santanchè.

In video collegamento il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni (videomessaggio), il presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola (videomessaggio), il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto (videomessaggio), il ministro della Cultura Alessandro Giuli (in video collegamento).

Durante la giornata saranno presentati due documenti di grande rilevanza. Il primo è la nuova ricerca ‘Eumetra’, curata da Renato Mannheimer, che fotografa la percezione degli italiani rispetto alla riqualificazione della propria abitazione, mettendo in luce aspettative, dubbi e consapevolezza ambientale della popolazione. Il secondo è l’’Industry Report Roadmap’ per il Paese Italia, il documento strategico redatto da Green Building Italia che propone una visione di lungo periodo e misure immediate per guidare la trasformazione urbana ed edilizia nazionale, anche alla luce delle sfide poste dalla direttiva europea ‘Case Green’.

Per ulteriori informazioni www.gbcitalia.org

A questo link il programma diffuso dagli organizzatori.

– ore 9.30, Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), Auditorium Testori.

