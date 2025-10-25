Celebrazioni per il decennale dell’ospedale di Garbagnate Milanese – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Garbagnate Milanese, 25 ottobre 2025 – Era il 25 ottobre del 2015 quando l’ospedale di via Forlanini a Garbagnate Milanese ha avviato le sue attività chiudendo di fatto i battenti del Santa Corona. Una struttura moderna, con ampi spazi modulabili che permettono di adattare le stanze e le sale in base alle esigenze. Dalla sua inaugurazione sono trascorsi 10 anni e l’ASST Rhodense ha deciso di festeggiare l’anniversario con una mostra e una serie di eventi nella Main Street all’interno della struttura.

“L’Ospedale di Garbagnate rappresenta un esempio concreto di come la sanità lombarda sappia evolversi, innovare e restare vicina ai cittadini. In questi dieci anni, questa struttura ha dimostrato di essere un presidio di eccellenza, grazie al lavoro straordinario di tutto il personale – ha sottolineato il Presidente Attilio Fontana – Come Regione, negli ultimi anni, abbiamo investito in tecnologie all’avanguardia, come il sistema robotico Da Vinci XI, che consente interventi chirurgici di altissima precisione. Abbiamo rafforzato i servizi, migliorato l’accoglienza, e soprattutto valorizzato le competenze di chi ogni giorno lavora in questa struttura: medici, infermieri, tecnici, amministrativi a cui va il mio più sentito ringraziamento. Continueremo a investire per garantire cure sempre più moderne, accessibili e di qualità.”

“L’ASST Rhodense ha saputo valorizzare le proprie eccellenze e il proprio personale per offrire al territorio una sanità più vicina ai cittadini e l’ospedale di Garbagnate Milanese né è l’esempio concreto – ha dichiarato il Direttore Generale Marco Bosio – In dieci anni questa struttura ha dimostrato di essere un punto di riferimento per la salute e il benessere dei residenti: moderna, ben attrezzata e sempre pronta a rispondere alle esigenze dei cittadini, anche nei periodi di maggiore emergenza. La salute è un diritto fondamentale e colgo l’occasione in questa giornata di festa di rivolgere un ringraziamento a tutto il personale che ogni giorno lavora con passione e dedizione. Buon anniversario”.

“L’Ospedale dell’Expo: in città e tra gli addetti ai lavori – ricorda il Sindaco di Garbagnate Milanese, Daniele Davide Barletta – era chiamato così, il nuovo Ospedale Salvini, nel periodo in cui era in costruzione; in quei giorni di eccitata curiosità, si provava la piacevole sensazione di essere sul punto di accogliere una rivoluzione. Dieci anni dopo, tali aspettative non sono andate deluse: oggi celebriamo infatti una eccellenza, un rassicurante punto di riferimento per l’intera zona. L’impatto avuto sulla Comunità, sulla qualità della vita, è semplicemente incalcolabile. Come Sindaco, sono orgoglioso di ospitare una struttura simile sul Territorio che ho l’onore di governare. A nome dei Garbagnatesi, desidero pertanto esprimere ammirazione e riconoscenza a tutto il Personale, passato e presente, per l’elevatissima professionalità e per la scrupolosa dedizione. Mi congratulo inoltre con il Dottor Bosio, e lo ringrazio per aver saputo dialogare con le istituzioni locali. In bocca al lupo per le stimolanti sfide che vi attendono. Sappiamo già che sarete all’altezza!”.

“Questa mattina ho partecipato con piacere alla celebrazione dei dieci anni del nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese e desidero ringraziare il Direttore Generale Marco Bosio per l’invito e l’accoglienza. È stato un momento significativo per ricordare il lavoro e la visione di chi, come Roberto Maroni, aveva inaugurato questa struttura, ponendo le basi di una sanità moderna e vicina ai cittadini. Un ringraziamento doveroso va anche ai vertici di Regione Lombardia e al Presidente Attilio Fontana per la costante attenzione e il sostegno ai nostri ospedali del territorio. Ma il grazie più grande va agli infermieri, ai medici e a tutto il personale sanitario, che con professionalità e dedizione ogni giorno rendono possibile questa eccellenza lombarda. Dopo gli oltre 4 milioni di euro destinati all’Ovest Milanese e i 10 milioni stanziati per l’Ospedale di Rho, l’impegno di Regione Lombardia prosegue con investimenti concreti per garantire servizi sempre più moderni e vicini ai cittadini.”

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

V. A.