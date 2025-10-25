Como, completamente ubriachi importunano i clienti in un bar, lanciano bicchieri e poi minacciano gli agenti della volante

(mi-lorenteggio.com) Como, 25 ottobre 2025 – La Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, ha denunciato in stato di libertà per ubriachezza molesta tre soggetti, un 51enne turco residente a Como e in regola con le norme sul soggiorno, un 44enne italiano residente in Alta Valle Intelvi con qualche precedente di polizia ed un Ordine di Allontanamento a suo carico ed infine, un 33enne portoghese residente a Lanzo d’Intelvi.

Il 44enne è stato inoltre denunciato per oltraggio e minaccia a Pubblico Ufficiale.

Verso le 16.30 di ieri, a seguito di una segnalazione al 112 N.U.E. una volante è stata indirizzata in un bar di Via Leoni a Como, trovando i tre uomini in evidente stato di ebrezza che urlavano ed infastidivano i clienti. In particolare, l’italiano di 44 anni, che ha tenuto nei confronti dei poliziotti una condotta aggressiva, arrivando a scagliargli contro dei bicchieri di vetro.

Portati tutti in Questura, il 44enne italiano ha perseverato la sua condotta ostile ed è stato denunciato, sia per l’ubriachezza molesta che per minaccia ed oltraggio a Pubblico Ufficiale, mentre gli altri due soggetti, sono stati denunciati per la sola ubriachezza molesta.

Al termine degli atti, tutti e tre sono stati invitati a mantenere una condotta più consona e decorosa nel rispetto dell’ordine e della sicurezza pubblica.

La Divisione di Polizia Anticrimine e l’Ufficio Immigrazione, sono stati interessati per approfondire la posizione dei tre soggetti, al fine di valutare l’emissione di nuovi provvedimenti amministrativi nei loro confronti.

