Incidente a Cesano Boscone: bambina di 6 anni investita in via Mazzini – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 25 ottobre 2025 – Questa sera, intorno alle ore 18.40, in via Mazzini, all’altezza del civico 5, una bambina di 6 anni è stata investita da una Volkswagen berlina. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Verde Trezzano insieme ad un’automedica.

La bambina, che ha riportato alcune contusioni, dopo esser stata medicata sull’ambulanza dal personale medico e sanitario, è stata trasportata in codice giallo in ospedale.

Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che per permettere le operazioni di soccorso, ha temporaneamente chiuso la via Mazzini deviando l’accesso da Via Grandi e ha fatto tutti i rilievi per ricostruire quanto accaduto.