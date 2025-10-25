Messa dei Defunti nella chiesa di San Marco con il Coro Città di Milano con brani del Requiem di Mozart

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 ottobre 2025 – In occasione della Commemorazione di tutti i fedeli defunti, domenica 2 novembre alle ore 12:00, presso la chiesa San Marco (Piazza San Marco, 2 Milano), si terrà una celebrazione eucaristica solenne, arricchita dall’esecuzione dei brani del Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart (KV 626).

L’iniziativa è promossa dalla Chiesa di San Marco, con il sostegno della Comunità Pastorale Paolo VI.

Durante la celebrazione, il Coro Città di Milano, insieme all’Amadeus Kammerchor, all’Orchestra Filarmonica Amadeus e ai solisti Silvia Spruzzola (soprano), Victoria Shapranova (mezzosoprano), Andrey Glowienka (tenore) ed Emidio Guidotti (basso) — tutti artisti del Coro del Teatro alla Scala — saranno diretti dal Maestro Gianmario Cavallaro.

L’esecuzione offrirà alla liturgia un momento di intensa elevazione spirituale, nel segno della preghiera e della bellezza musicale.

La scelta di proporre pagine dal Requiem di Mozart per la celebrazione dei defunti nasce dal desiderio di unire il rito sacro all’espressione più alta dell’arte, in una preghiera corale che rinnova il ricordo di tutti coloro che ci hanno preceduto.

L’esecuzione dei brani dal Requiem KV 626 nella Chiesa San Marco per la Messa dei Defunti del 2 novembre 2025 costituisce la quarta tappa del progetto “Mozart a Milano” promosso da Coro Città di Milano, una rassegna di concerti gratuiti dedicati ai milanesi e ispirati ai luoghi mozartiani della città dove il giovane Mozart soggiornò e si esibì tra il 1769 e il 1773.

La partecipazione alla celebrazione è libera e aperta a tutti. Si invita il pubblico ad arrivare con qualche minuto di anticipo per favorire il raccoglimento e l’atmosfera liturgica.

