ACCOLTELLAMENTI A MILANO, LE CRITICHE DI SARDONE (LEGA) E DELL’ACQUA (F.d.I.)

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 ottobre 2025 – “I sei accoltellati in poche ore di stanotte rappresentano un nuovo record per la città più insicura d’Italia: Milano è la capitale delle lame. Chissà cosa dirà il sindaco Sala, proprio lui che ha voluto tenere per sé le deleghe alla sicurezza dopo il fallimento targato Granelli-Gabrielli: farà finta di nulla come al solito o minimizzerà spiegando che casi del genere avvengono in tutte le metropoli d’Europa? I milanesi chiedono un assessore che si occupi davvero di sicurezza: quanto dovranno aspettare prima che l’amministrazione ci pensi? È impensabile che in una città come Milano la delega sia in mano al sindaco e non a una figura che possa occuparsi h24 di quei temi. La sicurezza targata Pd è un fallimento totale”. Così Silvia Sardone, vicesegretario Lega e consigliere comunale a Milano.

“Nella notte tra sabato e domenica Milano ha contato tre accoltellamenti in poche ore. Un bollettino da brividi per una città che merita sicurezza, non rassegnazione. Ma il sindaco dov’è? Dov’è l’amministrazione di Palazzo Marino mentre le nostre strade diventano teatro di risse e violenze?”, dichiara Deborah Dell’Acqua, vice coordinatore di Fratelli d’Italia Milano città.

“Non parliamo di episodi isolati. La narrazione di una Milano ‘sicura e vivibile’ crolla di fronte alla realtà. È ora di dire basta alle passerelle e alle promesse: servono misure immediate e misurabili.”

“Milano non può diventare una città a responsabilità intermittente, presente alle inaugurazioni e assente quando serve governare il territorio. Ai milanesi vanno garantiti ordine, regole e tolleranza zero per chi semina violenza. Il Sindaco esca dal silenzio e si assuma le responsabilità che gli competono”, conclude Dell’Acqua.

Redazione