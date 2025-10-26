Allianz Milano si arrende a Piacenza: 3-1 al PalabancaSport

(mi-lorenteggio.com) Piacenza, 26 ottobre 2025 – Un set di grande equilibrio, il primo. Il secondo dominato da Allianz Milano, poi il match si spezza in due. Il cambio in posto quattro, della Gas Sales Volley Piacenza con Mandiraci al posto di Bergmann dà maggiore spinta al servizio e all’attacco emiliano. La squadra ospite deve così alzare bandiera bianca. Peccato perché al pari della sfida contro Modena, la formazione di coach Roberto Piazza, ancora prima del suo regista titolare, Fernando Kreling Cachopa ha fatto vedere tante cose belle prima di arrendersi contro una Piacenza che dopo il primo passaggio falso a Verona non poteva sbagliare al suo esordio in casa. Bovolenta e Reggers 28 e 27 punti danno spettacolo nello spettacolo.

Nel prepartita l’iniziativa benefica pro Hospice di Piacenza, Hospice di Borgonovo, Croce Rossa e Croce Bianca: gli atleti delle due squadre in fase di schieramento hanno indossato delle t-shirt create per l’occasione da Giovanni Freghieri per Valter Bulla lanciate poi al pubblico. Altre magliette sono state messe in vendita al Merchandising di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e il ricavato devoluto agli Hospice di Piacenza e Borgonovo, alla Croce Rossa e Croce Bianca.

La curva biancorossa Milano, sempre presente anche in trasferta omaggia Seppe Rotty con uno striscione. “Non sarà un infortunio a fermarti. Seppe ti aspettiamo”.

La partita. I due coach non cambiano i titolari di gara 1. Piazza, con Kreling ancora ai box mette Leo Barbanti in diagonale con Reggers, Recine e Otsuka laterali, Masulovic e Caneschi al centro, con Catania libero. Risponde coach Boninfante con lo starting six contro Verona: Porro e Bovolenta in diagonale, Galassi e Simon al centro, Bergmann e Gutierrez alla banda, Pace è il libero.

Primo set. L’ace dell’ex Caneschi aiutato dal net fa 0-3 Allianz Milano. La Gas Sales recupera subito un break, ma dall’altra parte Reggers e Otsuka tengono bene il cambio palla. Pareggia il tedesco di scuola brasiliana Bergmann 7-7. Scambio lungo, uno dei tanti di un parziale spettacolare ed equilibrato, chiuso da Bovolenta (8 punti nel primo parziale per lui) nonostante la doppia difesa Allianz e 12-11. Il video check corregge un pallone da in a out per Piacenza e coach Piazza deve fermare il gioco sul 14-12 per i padroni di casa e il servizio di Porro. Risolve Recine 14-13 e 14-14. I padroni di casa chiudono due scambi lunghi e tornano avanti 17-14. Allianz Milano è però viva più che mai, Caneschi al servizio mette l’ace del 18-18. Mandiraci su Bergmann al 20-20, Bovolenta mette la palla a terra. Dentro Staforini per il servizio su Masulovic. Gutierrez manda out una palla in parallela e Allianz va 23-22 con Reggers al servizio, time out Boninfante. L’opposto belga mette uno straordinario ace corretto dal video check 24-22, sul cambio palla emiliano Piazza ferma il gioco. Bovolenta impatta 24-24 si va ai vantaggi. Lindqvist per una rotazione a muro su Barbanti al 24-25. Leon per Galassi sul 25-25, break Piacenza, ma Otsuka pareggia ancora 26-26, ecco Di Martino a muro proprio per il Giapponese. Comparoni per Porro sul setpoint successivo e la Gas Sales chiude 28-26. Non bastano i tre ace lombardi (a zero) per chiudere il parziale. I due muri dei padroni di casa a 0 e la migliore percentuale di attacco (56% contro 42%) spostano di quel tanto l’ago della bilancia nella mezz’ora abbondante del primo set.

Secondo set. Si riparte con gli stessi titolari da entrambe le parti. Subito difese e spettacolo per il punto del 2-3. Poi Reggers riceve e attacca 2-4. Muro di Masulovic sulla pipe di Gutierrez per il 5-8, poi su Simon 5-9 con time out Boninfante. Tiene il vantaggio Allianz con un Reggers impeccabile. Otsuka fa il 10-15. Comparoni per Simon sull’11-15, Masulovic in primo tempo va a segno. Il centrale serbo tocca tanti palloni, Reggers chiude il 12-18. Mandiraci per Bergmann al 19-13, ma Gutierrez manda out. L’ace di Staforini dice 21-13, poi un nuovo errore del cubano confermato dal video chek. Dentro Andringa, ma il parziale è ampiamente assicurato da Allianz. La sentenza è un doppio ace di Ferre Reggers (8 punti nel set) 14-25, con un servizio a 129 km orari, record personale in un match di SuperLega. Tutti i numeri sono per Milano in questo parziale, ad iniziare dai tre ace ovviamente.

Terzo set. Boninfante lascia Mandiraci al posto di Bergmann e il turco lo ripaga con un ace e la pipe del 4-2. Dall’altra parte Barbanti si affida a Reggers e Recine 5-4. Bovolenta prova a spezzare il set 8-4 dopo il time out di Piazza. Grande scambio chiuso da Allianz a muro per l’8-6. Un doppio ace dello schiacciatore turco sposta di nuovo gli equilibri 13-8 e time out Piazza. Staforini per Masulovic e Leon per Galassi 14-10 Piacenza. Lindqvist alza il muro per Barbanti, ma è ancora la Gas Sales a dettare legge nel parziale 17-11. Seddik per Porro, Mandiraci (9 punti nel set) si inventa un altro punto 19-12. Piazza gioca la carta Di Martino per Otsuka, sempre una rotazione, Reggers (6 punti per lui) fa il 21-14 con invasione del muro piacentino confermata dal video check. Recine fa il 24-17, ma la Gas Sales chiude il punto successivo 25-17.

Quarto set. Apertura di parziale ancora nel segno di Mandiraci, Barbanti si affida al suo capitano 3-2. Un concreto Bovolenta strappa il 5-2 in un lungo rally. Piazza deve spendere il suo primo time out sul 7-3. Ci prova Otsuka con un triplo punto 7-6 e time out Piacenza. L’attacco out di Bovolenta dice 9-8. Magia di Reggers per l’11-10 e sul suo servizio arriva il pareggio di Caneschi in slash 11-11. La Gas Sales mette però un break di vantaggio 14-13. Leon per Galassi al servizio e time out Piazza sul +3 (16-13) è il momento decisivo del match. La battuta di Bovolenta scava un altro punto, poi il muro di Reggers e Masulovic per il 18-15. Dentro Ichino (esordio in SuperLega) per Otsuka, ma la Gas Sales è on fire 20-15. Mezzo bilanciere di Reggers 20-16 e dentro Staforini da una parte e Seddik dall’altra. L’ace di Simon vale il 23-16. Il capitano non si arrende e firma il 23-17. Piacenza ha sette matchpoint nelle mani. Reggers annulla il primo, dentro Otsuka e Lindqvist in prima linea. Chiude Gutierrez in pipe.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA – ALLIANZ MILANO 3-1

(28-26, 14-25, 25-17, 25-18)

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Porro 2, Gutierrez 9, Galassi 7, Bovolenta 28, Bergmann 4, Simon 7, Pace (L), Mandiraci 14, Comparoni, Andringa, Leon, Travica ne, Loreti (L2) ne, Seddik. All. Dante Boninfante. Ass. Samuele Papi.

ALLIANZ MILANO: Kreling ne, Reggers 27, Recine 12, Otsuka 10, Caneschi 6, Masulovic 3, Staforini 1, Lindqvist, Benacchio (L2) ne, Di Martino, Catania (L), Ichino, Barbanti. All. Roberto Piazza. Ass. Nicola Daldello.

Arbitri: Andrea Puecher (Padova) e Luca Saltalippi (Perugia). 3° Roberto Russo (Genova). Video Check: Riccardo Villa. Segnapunti: Daniele Farina.

Spettatori 2.727. Incasso 21.800 euro.

Note: Durata set 34’, 21’, 24’, 29’ per un’ora e 48 minuti di gioco.

Muri punto Milano 3, Piacenza 9. Attacco punto Milano 48%, Piacenza 58%. Ricezione positiva Milano 43% (13% perfetta), Piacenza 56% (17%). Battute punto Milano 6 con 17 errori, Piacenza 5 con 14 errori.

Mvp Alessandro Bovolenta (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza)

Il commento del libero Damiano Catania al termine della partita

“C’è po’ di demerito nostro in quel primo set. Ce lo siamo un po’ mangiato se si può dire per delle piccole imprecisioni su cui dobbiamo ancora lavorare. Poi siamo cresciuti e abbiamo tenuto bene anche in ricezione nel secondo, ma non siamo stati in grado di opporci alle loro transizioni e anche al loro servizio nel terzo e quarto parziale. Sono un po’ saltate le nostre coperture. Purtroppo abbiamo giocato contro una squadra di alto livello, che difficilmente ti perdona degli errori. Stiamo comunque lavorando molto bene in palestra, siamo un gruppo giovane, stiamo lottando in campo, le assenze non devono essere una scusante, ma sono convinto che quando saremo al completo si vedrà una squadra diversa”.

Tommaso Ichino parla del suo esordio in SuperLega Credem Banca e della partita

Bello l’esordio, ma non posso negare che sia anche amaro per come si è conclusa la partita. Loro sono stati sicuramente più dentro il gioco nell’arco dei quattro set, mentre noi abbiamo perso qualche pallone anche semplice che alla fine ha pesato. Da parte mia sono sicuramente felice di essere in un gruppo così importante e se sarà necessario mi farò trovare ancora pronto.

Foto Credit Beatrice Botto