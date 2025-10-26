Cesano. Pulizia e manutenzione straordinaria delle strade e del verde pubblico

Dopo il Giardino e il Tessera, è la volta del Pasubio

Pianificate per lunedì 27, mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre la pulizia e la manutenzione straordinaria delle strade e del verde pubblico. Per questo è previsto il divieto di sosta nelle vie degli interventi

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone (26 ottobre 2025) – Un anno fa al quartiere Giardino. Poi, in marzo, al Tessera. Ed ora è la volta del Pasubio. Lunedì 27 ottobre inizia un intervento straordinario di manutenzione del verde pubblico e di pulizia delle strade e dei marciapiedi nell’area compresa tra via Libertà e il confine con Milano.

In particolare, oltre allo spazzamento meccanico e manuale, verranno potati rami secchi, raccolte le foglie, eseguito il diserbo delle erbacce.

Gli operatori provvederanno anche alla sanificazione con lance delle sedi stradali e dei marciapiedi.

«Siamo partiti dal quartiere Giardino a ottobre del 2024 – spiega l’assessore alla tutela ambientale e alla manutenzione del decoro urbano Giovanni Bianco – perché ci trovavamo di fronte a una vera e propria emergenza. I risultati sono stati positivi e abbiamo deciso di proseguire gli interventi straordinari anche al Tessera e ora al Pasubio. Chiediamo pazienza ai residenti per gli inevitabili disagi perché sarà vietata la sosta dei veicoli, proprio per garantire una pulizia puntuale».

In particolare, i divieti saranno attivi dalle 8 alle 15 lunedì 27 ottobre nelle vie Pasubio (escluso il parcheggio di fronte al parco della Pace), Col di Lana, Redipuglia, Venezia, Montegrappa, Gorizia. Mercoledì 29 ottobre, gli operatori incaricati dal Comune proseguiranno in via Madre Teresa di Calcutta (compreso il parcheggio), nei parcheggi in via Libertà (vicino alla Sala della Trasparenza e dietro la scuola Saragat) e presso il parcheggio di fronte al Parco della Pace in via Pasubio. Giovedì 30 sarà invece la volta delle vie San Carlo, Cav. di Vittorio Veneto, Trento, Kolbe e Libertà.

Programmata una pulizia accurata delle aree verdi Trento, Borsellino e della Pace.

«Tutti vogliamo una città più pulita – sottolinea il sindaco Marco Pozza – e per questo abbiamo previsto una serie di interventi, sia straordinari come quello programmato nei prossimi giorni al Pasubio e già eseguiti al Giardino e al Tessera, sia ordinari rivedendo alcune attività organizzative del servizio appaltato. Perché pulizia e decoro vanno di pari passo ed occorre l’impegno e la responsabilità di tutti, anche con piccoli gesti quotidiani, per fare in modo che il nostro territorio sia più pulito».