Davide Rocca (Fratelli d’Italia): Rogoredo, via Orwell: chiudono i varchi, ma lo spaccio non si ferma

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 ottobre 2025 – “A fine luglio in via Orwell era stato chiuso lo storico passaggio di accesso all’area di spaccio sotto i ponti delle tangenziali e dell’autostrada. La spianata dell’eroina.

Pochi giorni dopo, però, ne è stato aperto un altro proprio accanto.

Da settimana scorsa stanno richiudendo il varco, con la realizzazione di un nuovo muro in cemento armato per tentare di bloccare gli ingressi. Purtroppo non sarà sufficiente.

Si possono innalzare cancellate e barriere, ma se non si contrasta il problema alla fonte, lo spaccio continuerà.

Qui la droga, tra Rogoredo e San Donato Milanese, costa pochissimo e l’area resta fortemente attrattiva, un richiamo costante per chi compra e per chi vende.

Gli spacciatori continuano a fare soldi, mentre centinaia di persone si rovinano la vita comprando morte.

Sono necessari interventi di bonifica dell’intera area e un presidio costante delle Forze dell’Ordine per restituire sicurezza e legalità.

I residenti di via Orwell e di tutto il quartiere sono esausti.

Vivono da anni nell’abbandono e nell’indifferenza.

Ora tocca alle Istituzioni: Prefetto, Questore e Sindaco di Milano devono trovare soluzioni definitive e coordinate.”

Così in una nota Davide Rocca, Consigliere di Municipio 4 per Fratelli d’Italia.

Redazione