Giuseppe Conte riconfermato presidente del Movimento 5 stelle con l’89,3% dei voti favorevoli

Roma, 26 ottobre 2025 – Giuseppe Conte ed ex premier è stato riconfermato presidente del Movimento 5 stelle con l'89,3% dei voti favorevoli.

“Alle ore 18 di oggi 26 ottobre 2025 si sono concluse le votazioni degli iscritti per l’elezione del presidente del Movimento 5 Stelle. Su 101.783 iscritti aventi diritto al voto hanno votato in 59.720 pari al 58,67%. Al quesito: Sei favorevole all’elezione di Giuseppe Conte quale presidente dell’associazione Movimento 5 Stelle? Hanno votato SI: 53.353. Hanno votato NO: 6.367″. La consultazione online si era aperta il 23 ottobre.

Conte, sui social ha ringraziato e commentato così la sua rielezione: “Grazie a tutta la comunità del Movimento 5 stelle, grazie a tutti voi per il sostegno, per la forza e il coraggio che continuate a darmi ogni giorno per affrontare insieme ogni battaglia. Ci impegneremo ancor di più per fare sempre meglio. Avanti, tutti insieme, a testa alta. Sempre dalla parte giusta!”.

