Milano. Accoltellati due giovani nella notte vicino al Parco Sempione, uno gravissimo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 ottobre 2025 – Questa notte, intorno alle ore 2.10, in viale Luigi Cameons, il viale adiacente la Triennale e il Parco Sempione, due giovani di 17 e 18 anni sono stati accoltellati da un gruppo di nordafricani. Soccorsi dalla polizia e dal personale sanitario, giunto con due ambulanze, una della Croce Verde e una della Croce Bianca, e un’automedica, il diciottenne italiano, ferito al bacino e sotto all’orecchio, è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è stato operato e ora è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva in pericolo di vita. L’altro, egiziano di 17 anni, è stato invece ferito alla testa ed è stato trasferito in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli di Milano.

Ieri notte, un 20enne è stato accoltellato vicino piazza Semhttps://www.mi-lorenteggio.com/2025/10/25/milano-navigli-24enne-ferito-con-arma-da-taglio-in-via-argelati/pione e un altro in via Argelati, sui Navigli.

