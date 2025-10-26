MILANO. CONSIGLIO COMUNALE: IL PROGRAMMA DEI LAVORI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 ottobre 2025 – Il Consiglio comunale si riunirà domani, lunedì 27 ottobre, alle ore 16.30 a Palazzo Marino.

La seduta sarà aperta dagli interventi liberi delle consigliere e dei consiglieri. Seguiranno la Proroga della durata della “Commissione Speciale per l’economia civile e lo sviluppo del terzo settore” e ordini del giorno legati alla già votata delibera di “Approvazione degli elementi essenziali per la compravendita del compendio immobiliare comprensivo dello Stadio ‘Giuseppe Meazza’ (…) a seguito della proposta presentata da A.C. MILAN S.P.A. e F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A (…)”.

Il Programma dei lavori prevede poi il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, una serie di delibere di debiti fuori bilancio e di ordini del giorno, una modifica del Regolamento del Consiglio.

In chiusura mozioni e ordini del giorno.

Sarà possibile seguire il Consiglio in streaming sulla WebTvRadio del Comune o sulla pagina YouTube dedicata.

Mozioni e ordini del giorno

Ordine del Giorno del Consigliere Riccardo Truppo (Fratelli d’Italia): Stadio San Siro.

Ordine del Giorno del Consigliere Riccardo Truppo (Fratelli d’Italia): Stadio San Siro 2.

Mozione della Consigliera Silvia Sardone (Lega): Chiusura campi nomadi irregolari.

Ordine del giorno dei Consiglieri Gianmaria Radice e Daniele Nahum (Riformisti): Impegni della città di Milano verso le vittime civili del conflitto Israelo-Palestinese.

Mozione del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Intervento di urbanistica in Piazza Stuparich e Piazzale F.lli Zavattari.

Mozione della Consigliera Mariangela Padalino (Noi Moderati): Striscione in ricordo di Mahsa Amini e delle donne iraniane uccise.

Ordine del giorno della Consigliera Marzia Pontone (Lista Sala): Proposta di adesione della Città dl Milano alla Rete mondiale delle Learning cities UNESCO.

Mozione del Consigliere Samuele Piscina: Rinvio al 1-10-2028 del Divieto di accesso e di circolazione nelle ZTL “AREA B” e “AREA C” dei motoveicoli e dei ciclomotori a due tempi EURO 2 e 3, a gasolio EURO 2 e 3 e a benzina a quattro tempi EURO 0, 1 e 2.

Ordine del giorno del Consigliere Enrico Fedrighini (Misto): Non utilizzabilità dei Crediti di Carbonio come misura compensativa negli interventi di Rigenerazione/Trasformazione Urbana.

Ordine del giorno del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Intitolazione di un’area verde in prossimità del Piccolo Teatro a Eufemia Borraccia Brancato, protagonista dell’artigianato sartoriale teatrale italiano.

Mozione della Consigliera Giulia Pastorella (Riformisti): Polizia amministrativa per il personale del trasporto pubblico milanese.

Mozione della Consigliera Mariangela Padalino (Noi Moderati): Presidio Polizia locale Piazza Archinto.

Ordine del giorno della Consigliera Roberta Osculati (Partito Democratico): Adeguamento del codice penale italiano con riferimento al principio del consenso in caso di stupro.

Mozione del Consigliere Pietro Marrapodi (Lega): Area Ex macello – concerti e manifestazioni nel rispetto del riposo dei residenti.

Mozione del Consigliere Carmine Pacente (Riformisti): “PNRR e Fondi europei: richiesta mappatura degli interventi previsti nei 9 Municipi della Città e predisposizione di un sistema di monitoraggio accessibile al pubblico a garanzia di trasparenza”.

Ordine del giorno del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Istituzione tavolo permanente con acquirenti immobili di edifici in costruzione sottoposti a sospensione cantieri causa indagini procura per irregolarità urbanistiche.

Mozione del Consigliere Alessandro Verri (Lega): Green Deal e Patto di stabilità e crescita.

Mozione del Consigliere Enrico Fedrighini (Misto): “Conferimento della cittadinanza onoraria alla giurista, funzionaria e relatrice delle Nazioni Unite Francesca Abanese”.

Mozione del Consigliere Pietro Marrapodi (Lega): Richiesta interventi urgenti sulla scuola Tiepolo di Piazza Ascoli – Certezze sui tempi e ripristino delle aule inagibili.

Mozione del Consigliere Rosario Pantaleo (Partito Democratico): Intitolazione di un luogo della città ai docenti universitari che non giurarono fedeltà al fascismo.

Mozione della Consigliera Giulia Pastorella (Riformisti): Sottopasso ciclopedonale per Area Tre ponti.

Ordine del giorno del Consigliere Samuele Piscina (Lega): Scuola media Tiepolo di Piazza Ascoli n. 2.

Mozione a firma del Consigliere Rosario Pantaleo (Partito Democratico): Per il mantenimento della ricerca scientifica dell’European Brain Research Institute.

Mozione della Consigliera Deborah Giovanati (Forza Italia): Area C e parcheggi gratuiti nelle strisce gialle/blu per medici e pediatri.

Ordine del giorno dei Consiglieri Alessandro Giungi e Angelica Vasile: Estendere l’evidenziazione dei posti a sedere prioritari sui mezzi ATM.

Mozione della consigliera Mariangela Padalino (Noi Moderati): Presidi fissi Arco della Pace, Porta Venezia, Via Archinto/Isola, Navigli.

Ordine del giorno del Consigliere Samuele Piscina (Lega): Contributo di solidarietà per danni causati dalle esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro e moratoria sulle contravvenzioni elevate il 23-9-2025.

Mozione della Consigliera Alice Arienta (Partito Democratico): Per la valorizzazione turistico culturale dell’area antistante il Palazzo della ragione e Loggia dei mercanti.

Mozione della Consigliera Deborah Giovanati (Forza Italia): Semafori pedonali.

Mozione a firma dei consiglieri Valerio Pedroni, Beatrice Uguccioni, Federico Bottelli (Partito Democratico): Integrazione del Piano Casa per la promozione della formula della proprietà indivisa.

Mozione Consigliere Alessandro Verri (Lega): Sostegno del Comune di Milano al piano di pace promosso dall’amministrazione americana guidata da Donald Trump.

Ordine del giorno a firma delle consigliere Simonetta D’Amico, Beatrice Uguccioni e del consigliere Federico Bottelli (Partito Democratico): Azioni urgenti a favore degli inquilini dl Via Lorenteggio 183.

Mozione della Consigliera Deborah Giovanati (Forza Italia): Istituzione di una task force per l’accessibilità e nomina di un Commissario straordinario con poteri speciali per l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’inclusione delle persone con disabilità.