Mostra – Guglielmo Körner. Una vita tra il pensare e il fare. 27-31 ottobre, Università Statale di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 ottobre 2025 – Lunedì 27 ottobre dalle 17.30 alle 20.30 (apertura straordinaria serale con visita guidata condotta dai curatori della mostra alle 18.30)

dalle 17.30 alle 20.30 (apertura straordinaria serale con alle 18.30) Martedì 28, m ercoledì 29, giovedì 30 ottobre dalle 14.30 alle 19.30

dalle 14.30 alle 19.30 Venerdì 31 ottobre dalle 8.30 alle 13.30

Dal 28 al 31 ottobre l’Università degli Studi di Milano ospita la mostra “Guglielmo Körner. Una vita tra pensare e fare” (Johann Wilhelm Körner. Ein Leben zwischen Denken und Tun), un percorso espositivo bilingue e dal carattere interdisciplinare che, nel centenario della sua morte, celebra la figura del chimico tedesco che ha vissuto gran parte della sua vita a Milano, diventando uno dei padri fondatori della chimica organica milanese.

Ispirata al motto goethiano “Denken und Tun” – pensare e fare – la mostra accompagna i visitatori in un viaggio tra Germania e Italia a cavallo tra Otto e Novecento, ricostruendo il fermento culturale, politico ed economico di un’epoca di grandi trasformazioni. Viene raccontata la nascita dell’industria chimica moderna e della Regia Scuola Superiore di Agricoltura, nucleo originario della futura Facoltà di Agraria dell’Ateneo, insieme alle tappe fondamentali della vita e della carriera di Körner.

Oltre all’esposizione di lettere, oggetti personali e fotografie originali, i visitatori saranno accompagnati da podcast, video e momenti di gioco, per un approccio coinvolgente al binomio pensiero–azione. Grazie a un laboratorio virtuale, e sotto la guida di ricercatori e docenti, è possibile costruire modelli tridimensionali di composti aromatici, cimentarsi nell’esercizio del pensiero logico e nella costruzione dei modellini 3D dei composti, per verificare (o smentire!) le ipotesi fatte, e osservare i cristalli con le tecnologie moderne, scoprendo così se ci si sente più vicini al “denken” (pensare) o al “tun” (fare).



Attività speciali su prenotazione