Mostra – Guglielmo Körner. Una vita tra il pensare e il fare. 27-31 ottobre, Università Statale di Milano

- (mi-lorenteggio.com) Milano, 26 ottobre 2025 – Lunedì 27 ottobre dalle 17.30 alle 20.30 (apertura straordinaria serale con visita guidata condotta dai curatori della mostra alle 18.30)
- Martedì 28, mercoledì 29, giovedì 30 ottobre dalle 14.30 alle 19.30
- Venerdì 31 ottobre dalle 8.30 alle 13.30
Dal 28 al 31 ottobre l’Università degli Studi di Milano ospita la mostra “Guglielmo Körner. Una vita tra pensare e fare” (Johann Wilhelm Körner. Ein Leben zwischen Denken und Tun), un percorso espositivo bilingue e dal carattere interdisciplinare che, nel centenario della sua morte, celebra la figura del chimico tedesco che ha vissuto gran parte della sua vita a Milano, diventando uno dei padri fondatori della chimica organica milanese.
Ispirata al motto goethiano “Denken und Tun” – pensare e fare – la mostra accompagna i visitatori in un viaggio tra Germania e Italia a cavallo tra Otto e Novecento, ricostruendo il fermento culturale, politico ed economico di un’epoca di grandi trasformazioni. Viene raccontata la nascita dell’industria chimica moderna e della Regia Scuola Superiore di Agricoltura, nucleo originario della futura Facoltà di Agraria dell’Ateneo, insieme alle tappe fondamentali della vita e della carriera di Körner.
Oltre all’esposizione di lettere, oggetti personali e fotografie originali, i visitatori saranno accompagnati da podcast, video e momenti di gioco, per un approccio coinvolgente al binomio pensiero–azione. Grazie a un laboratorio virtuale, e sotto la guida di ricercatori e docenti, è possibile costruire modelli tridimensionali di composti aromatici, cimentarsi nell’esercizio del pensiero logico e nella costruzione dei modellini 3D dei composti, per verificare (o smentire!) le ipotesi fatte, e osservare i cristalli con le tecnologie moderne, scoprendo così se ci si sente più vicini al “denken” (pensare) o al “tun” (fare).
Attività speciali su prenotazione
- 3 visite guidate in tedesco
- 1 visita guidata dai discendenti di Guglielmo Körner
- “l’ora della quiete“: tutti i giorni dalle 13.30 alle 14.30 è possibile visitare la mostra in un ambiente non affollato e senza stimoli neurosensoriali per godere del percorso in tranquillità. Ingresso limitato a 15 persone.