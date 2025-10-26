NOVA MILANESE (MB): INCIDENTE ALL’INCROCIO TRA VIA COMO E LA S527, DUE MINORENNI FERITI GRAVI

(mi-lorenteggio.com) Nova Milanese, 26 ottobre 2025 – Questa sera, intorno alle ore 19.10, all’altezza dell’incrocio tra la via Colmo 1 e la SP 527, è avvenuto un incidente tra un veicolo e una moto. Coinvolti: un 15enne, un 16enne e un 21enne.

Sul posto sono giunte due automediche e due ambulanza, una della Croce Verde Lissone e una della Croce Bianca di Brugherio. Due i feriti, che sono stati trasportati, uno in codice giallo in ospedale e l’altro in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, mentre, le forze dell’ordine, intervenute sul posto hanno fatto tutti i rilievi.

Redazione