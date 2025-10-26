Terremoto magnitudo 4 in provincia di Avellino in Irpinia

Registrato alle 21.49 del 25 ottobre, nessun danno segnalato a cose o persone
(mi-lorenteggio.com) Avellino, 26 ottobre 2025 – A seguito dell’evento sismico registrato alle 21.49 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Avellino di magnitudo ML 4, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile.
Dalle prime verifiche effettuate, in seguito all’evento non risulterebbero danni a persone o cose.
Redazione